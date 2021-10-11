國慶焰火交通疏運順暢　捷運、輕軌、接駁車發揮疏運效果

今年國慶焰火重返高雄舉辦，賞焰民眾熱情踴躍，國慶焰火會場運輸，高市府團隊事先充分地規劃與超前部屬，民眾進、離場秩序良好。高市府交通局10 日晚間表示 ， 國慶焰火整體疏運已於當日 22 時 30 分順利疏散完成，感謝民眾配合讓國慶焰火交通疏運順利完成。期待明年 2022 年燈會在高雄活動。

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▲今年國慶焰火活動會場鄰近捷運及輕軌，停車不易，市府特加密捷運及輕軌疏運並闢駛三條線免費接駁車加強疏運。(圖／記者郭俊暉攝，2021.10.10)

經統計，三階段管制區內湧入蓬萊商港、駁二、流行音樂中心等觀賞核心區。截至 22 時 30 分止，捷運運量為 23 萬人、輕軌為 3 萬人，三線接駁公車達 323 車次，約 8,000 人次，散場階段捷運最密達 2.5 分鐘班距，輕軌達 5 分鐘班距，顯見宣導民眾選擇公共運輸發揮作用。

交通局表示，今年高雄國慶焰火活動，配合中央防疫政策，採分艙、分流方式降載觀賞人數，分艙的部分設立蓬萊商港區及亞洲新灣區周邊為主要觀賞區域。今年的活動會場鄰近捷運及輕軌，停車不易，市府特加密捷運及輕軌疏運前往港區週邊觀賞焰火民眾，並闢駛三條線免費接駁車加強疏運。