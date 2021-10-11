國慶焰火交通疏運順暢 捷運、輕軌、接駁車發揮疏運效果
今年國慶焰火重返高雄舉辦，賞焰民眾熱情踴躍，國慶焰火會場運輸，高市府團隊事先充分地規劃與超前部屬，民眾進、離場秩序良好。高市府交通局10日晚間表示，國慶焰火整體疏運已於當日22時30分順利疏散完成，感謝民眾配合讓國慶焰火交通疏運順利完成。期待明年2022年燈會在高雄活動。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-10-11 00:03:48
經統計，三階段管制區內湧入蓬萊商港、駁二、流行音樂中心等觀賞核心區。截至22時30分止，捷運運量為23萬人、輕軌為3萬人，三線接駁公車達323車次，約8,000人次，散場階段捷運最密達2.5分鐘班距，輕軌達5分鐘班距，顯見宣導民眾選擇公共運輸發揮作用。
交通局表示，今年高雄國慶焰火活動，配合中央防疫政策，採分艙、分流方式降載觀賞人數，分艙的部分設立蓬萊商港區及亞洲新灣區周邊為主要觀賞區域。今年的活動會場鄰近捷運及輕軌，停車不易，市府特加密捷運及輕軌疏運前往港區週邊觀賞焰火民眾，並闢駛三條線免費接駁車加強疏運。
其次，旗津地區觀看國慶煙火之人潮也相當踴躍，下午旗津地區路外停車場計有六處，加上路邊停車格位，約1,000格，停車格接近滿場後即於下午3時啟動交通管制；後續散場階段，旗津地區出動40輛接駁車加強運輸外，渡輪21時恢復營運後亦以5分鐘一班的班距疏運。