COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「圓規」外圍環流輕輕掃過！北部、東半部及山區慎防豪雨

▲中央氣象局今（11）表示，輕颱「圓規」外圍環流影響，北部、東半部地區及各地山區有陣雨。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局今（11）表示，輕颱「圓規」外圍環流影響，北部、東半部地區及各地山區有陣雨。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-11 08:49:35｜2021-10-11 08:50:03

根據中央氣象局預報，今（11）日受到輕颱「圓規」外圍環流影響，北部、東半部地區及各地山區有陣雨，並有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率；氣溫方面，同樣受外圍環流影響，南投、彰化至台南及金門可能有36度以上的高溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局表示，今日圓規颱風外圍環流接近並配合北方高壓東移南下，東北風明顯增強，水氣增多，各地降雨機率增加，北部、東半部地區及各地山區有陣雨，並有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區晴時多雲偶有局部短暫陣雨，請提前做好防範的工作並留意氣象局發布的最新訊息。

針對局部地區陣雨，氣象局今上午4時許也針對全國9縣市發布大雨、豪雨特報。氣象局稱，受第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、大台北、桃園地區及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，氣象局預測，新竹以北及東半部高溫約29、30度，苗栗以南高溫約32至34度，由於受颱風外圍環流沉降影響，南投、彰化至台南及金門有局部36度以上的高溫發生的機率。

在颱風動向方面，氣象局指出，第18號輕度颱風圓規，今日早上5時位於鵝鑾鼻東南方560公里的海面上，逐漸進入巴士海峽，明日通過巴士海峽往南海一帶接近，今、明兩天是影響台灣最明顯的時候。

根據氣象局最新資料顯示，圓規過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅；預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈也有稍擴大的趨勢。

▲第18號颱風「圓規」今（11）上午8時左右，中心位於在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動。（圖／中央氣象局提供）
▲第18號颱風「圓規」今（11）上午8時左右，中心位於在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動。（圖／中央氣象局提供）
另外，氣象局補充，第19號颱風「南修」目前距離台灣東方約4000公里的海面上，預計朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。

此外，氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；基隆北海岸、西南部、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，11日受颱風外圍環流影響，東北風逐漸增強，中部以北地區擴散條件好轉，竹苗以北水氣增多空氣品質較佳；雲嘉南沿海地區因地表風速增強，可能引發河川揚塵現象，但仍須視降雨情況而定；南部地區污染物稍易累積。

環保署預測，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀