「圓規」外圍環流輕輕掃過！北部、東半部及山區慎防豪雨

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針對局部地區陣雨，氣象局今上午4時許也針對全國9縣市發布大雨、豪雨特報。氣象局稱，受第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、大台北、桃園地區及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率。
氣溫方面，氣象局預測，新竹以北及東半部高溫約29、30度，苗栗以南高溫約32至34度，由於受颱風外圍環流沉降影響，南投、彰化至台南及金門有局部36度以上的高溫發生的機率。
在颱風動向方面，氣象局指出，第18號輕度颱風圓規，今日早上5時位於鵝鑾鼻東南方560公里的海面上，逐漸進入巴士海峽，明日通過巴士海峽往南海一帶接近，今、明兩天是影響台灣最明顯的時候。
根據氣象局最新資料顯示，圓規過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅；預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈也有稍擴大的趨勢。
另外，氣象局補充，第19號颱風「南修」目前距離台灣東方約4000公里的海面上，預計朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。
此外，氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；基隆北海岸、西南部、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊，11日受颱風外圍環流影響，東北風逐漸增強，中部以北地區擴散條件好轉，竹苗以北水氣增多空氣品質較佳；雲嘉南沿海地區因地表風速增強，可能引發河川揚塵現象，但仍須視降雨情況而定；南部地區污染物稍易累積。
環保署預測，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。