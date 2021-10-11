被逼表態！朱孝天遭小粉紅出征　鬆口盼「兩岸統一」

10月適逢兩岸都在慶祝國慶，藝人的政治立場，外界都拿放大鏡檢視，卻苦了兩岸婚姻的夫妻，昔日當紅的F4成員朱孝天，娶了大陸女星韓雯雯為妻，資產、事業重心陸續移往大陸，他近日受訪提及「藝人沒有政治立場」，瞬間被大陸網友出征、被逼表態，9日在微博發文「落葉何時能歸根」，鬆口表示希望兩岸能趕快統一。





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▲朱孝天和韓雯雯結婚5年，感情非常要好。（圖／朱孝天FB）

當年紅極一時的F4，如今各擁一片天，周渝民在戲劇尋求突破、言承旭則上綜藝《披荊斬棘的哥哥》大秀歌喉，朱孝天自嘲混得最不好，他接受台灣媒體專訪透露，因為疫情關係，一年多來沒工作，沒有收入進帳，對自我價值產生疑惑，甚至懷疑感冒身體不適，疑似感染新冠肺炎。





在這期間，他一度改當自媒體YouTuber，拍攝寵物相關影片，至少能避開政治問題，不必被問是否支持台獨。他流露無奈心聲說，藝人真的很可憐，常被迫在兩岸立場選邊站，其實藝人哪裡來的政治立場？「我們就是一群隨波逐流，哪裡有錢請我們、願意讓我們表演就去的人」，藝人嚮往前進事業空間發展較大的地方，本就人之常情，不應該一直逼藝人表態。





真心話雖然中肯，但朱孝天此番言論一出，隨即在大陸娛樂圈炸鍋，被網友認為是投機言論，指台灣藝人就是牆頭草，哪邊有錢就往哪跑，慘遭小粉紅們出征。他9日發文表示，分享心路歷程，並無抱怨的意思，只是想更真實地說出內心感觸，鼓勵可能有一樣狀況的人們。





▲朱孝天坦言因疫情關係工作銳減，圖為他參與台灣生活綜藝節目，相當接地氣。（圖／朱孝天FB）

針對政治立場，朱孝天在微博文章裡自嘲是「半隻腳踏出娛樂圈的人」，盡量不想表達看法，也沒有偉大到能改變現況，「試問我一個下九流的戲子，憑什麼覺得自己的態度能左右什麼呢？」但若真要表態，他說，「我是相當希望兩岸能趕快統一。除了歸屬感，更多的是希望內地的朋友們，可以更方便地去了解我的出生地台灣，希望的是我跟我愛的人能拿著一樣的證件走遍天下」，期盼有生之年實現願望。這則貼文一出，大陸網友言談風向大轉變，立刻捧他「果然沒看錯人」、「政治立場很正確」。



