臺中勞大助弱勢充實技能 符合12類資格「讀冊免錢」

臺中市勞工大學 為鼓勵勞工在職進修，強化職場競爭力，委託靜宜大學等學校團體開辦5大類之勞工職能提升課程，目前已陸續開課中。值得一提的是， 為了讓新住民、中高齡及社會新鮮人等特定族群，不因收入較少而錯失進修機會，全列為弱勢勞工補助對象，可享「讀冊免錢」學費全免優惠，落實「幸福進修無負擔」美意。

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臺中市政府勞工局長張大春表示，職場競爭激烈，唯有持續進修才能強化競爭力。尤其是弱勢勞工，更需要透過教育自我提升，勞工大學提供最佳學習管道，為鼓勵弱勢勞工一起來充電，勞工局針對特定族群推出「讀冊免錢」優惠措施，只要符合補助資格，可享學費全額補助。

張大春局長指出， 協助弱勢勞工就讀勞工大學，提升職場競爭力，保障弱勢勞工職場工作權利，是市長盧秀燕提出的社會福利政策。為確實落實，在協助弱勢勞工就讀勞工大學方面，不斷擴大適用補助對象，包括 低收入戶、中低收入戶之有工作能力者，身心障礙者、新住民、中高齡、15歲以上未滿18歲之少年勞工，及初任職場勞工等 十二類特定族群， 希望能為弱勢勞工廣開學習之門。

勞工大學開辦課程多元且實用，是勞工在職進修最佳管道。凡年滿15歲以上，設籍台中市或工作地在台中市之在職勞工都可報名參加，每小時收費50元；符合12項特定資格的勞工，且通過考核，缺課紀錄未達應上課總時數三分之一者，即可享有弱勢勞工優惠方案，學費全額補助，讀冊免錢。



