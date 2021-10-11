連假北返「9大壅塞路段」公布！國5恐從上午塞到晚上8點
今（11）日為國慶日連續假期第3日，交通部高公局預估，今日有9處重點壅塞路段，分別為國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林等；其中，國5預估將從今日9時一路塞至20時。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-11 09:31:31
高公局指出，今日0至5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.6倍，預估今日交通量為112百萬車公里；目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為11.3百萬車公里。
高公局預判，今日重點壅塞路段將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林及國6西向舊正至霧峰系統等路段。
根據高公局預估，今日北上塞最久路段仍是在國5北向宜蘭至坪林路段，估計約從9時開始一路塞至20時左右。高公局建議，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
針對今日國道相關疏導措施，高公局表示，包含14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。