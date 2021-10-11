韓國新增確診者突破性感染佔20％　打噴嚏成觀察關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，整體確診者中的突破感染比例從8月第四周（22-28日）的6.7%增長至9月中下旬的20.8%，每週都有上升的跡象。且在疫苗接種率上升之後，隨著中秋長假以來每日新增2000多人確診，突破感染也同時增長，規模從6月為116人，7月1180人，8月2764人，到了9月暴增6471人。
目前，韓國國內接種的疫苗當中，以嬌生集團（J&J）的單劑型楊森（Janssen）疫苗突破感染率最高，每10萬人完全接種者當中就有192.8名，高於輝瑞BNT的49.3名，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的29.3名。報導指出，有說法認為，因為楊森只接種一劑疫苗，所以和其他疫苗相比效果較差。陽森疫苗製造商的嬌聲集團也已經於10月5日向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請批准緊急使用楊森疫苗的加強針，預計今後韓國也可能接種加強針。
報導引述英國倫敦大學國王學院（KCL）的研究指出，如果被突破感染，出現的症狀依次為頭痛、流鼻涕、打噴嚏和喉嚨痛。其中如果是為接種者感染，幾乎不會出現打噴嚏的症狀。因此研究人員建議，若已接種疫苗，卻莫名其妙地反覆打噴嚏，最好去做新冠病毒檢測。
韓國自今年2月26日開始施打疫苗，如今已經225天。截至11日為止，韓國完整接種的人數估計已達342萬6399人，佔總人口59.3%，其中18歲以上人口佔68.9%，相當於每10名成人中就有7人完成接種。韓國預防接種推進團指出，預計10月底前，可以達成7成國民完整接種疫苗的目標。