加拿大強制接種醫療人力恐更吃緊　工會籲放寬

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卑詩大學（University of British Columbia）助理教授葛雷森（Devon Greyson）表示，官員強制規定接種疫苗影響不明，也不清楚勞工將如何反應。
他說，「人員短缺可能攸關大家的健康和福祉，很讓人害怕」，但「不能確定所有醫護都已接種，又讓我們面臨讓人害怕的倫理狀況，所以有點兩難」。
魁北克（Quebec）與卑詩省等省分要求醫護人員必須接種才能繼續工作。為解決人手短缺問題，至少已有一省提供醫護簽約獎金。
總理杜魯道（Justin Trudeau）上週也公布世界上數一數二嚴厲的強制措施，要求聯邦政府員工必須施打疫苗，未接種者必須放無薪假。此外，搭乘飛機、火車與船隻的乘客也都須打完疫苗。
加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）報導，解僱已經開始帶來衝擊，安大略（Ontario）實施強制接種令之後，南部一間醫院上週解僱57名員工，相當於2.5%人力。多倫多一間長照機構也要求36%拒絕接種的員工放無薪假。
卑詩省長照機構員工明天之前若未不至少接種一劑疫苗，就得開始放無薪假。卑詩省表示，截至10月6日，溫哥華與鄰近地區的長照機構員工約9成7至少打過一劑，卑詩省北部則只有8成9至少打過一劑。
代表21萬5000名聯邦工作者的加拿大公共服務聯盟（Public Service Alliance of Canada, PSAC）表示，工會支持政府的疫苗接種立場，但沒接種的工會成員不該受到懲罰。
工會表示：「特別是有提供遠距工作選項、不會危及同事健康與安全、也能讓我們的成員繼續替加拿大人服務的情況下。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101011