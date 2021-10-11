鄭爽爆前夫虐兒　飆3字經嗆中國政府腐敗「要罰一起罰」

大陸女星鄭爽連續發生代孕棄養、逃漏稅事件，被政府開罰高達2.99億的人民幣（約13億台幣），微博也慘遭關閉，失去在對岸發聲的管道，但她沒有放棄打這場戰爭，今（11）日凌晨連續在IG貼文，曝光小孩受傷照片、以及與前夫張恆法律信件紀錄，一度還以「草泥馬」三字經怒飆中國政府腐敗，反擊被舉報逃漏稅是專業部門管控沒有到位，「要罰，大家一起罰！」隨後警覺到發言過當，又趕緊刪除該則留言。





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▲鄭爽的微博被關閉，所有作品都被下架，在大陸已無發聲管道。（圖／翻攝鄭爽IG）

▲鄭爽在IG貼文嗆中國政府「要罰，大家一起罰」，表達涉及逃漏稅罰款的不滿。（圖／翻攝鄭爽IG）

鄭爽連日來在IG放飛自己，不斷曝光對話紀錄與法律文件，連個人資料都懶得隱匿，包括收件人的位址，其實是她位於上海的空中豪華別墅，面積約190坪、要價1.5億人民幣（約新台幣6.5億），如今面對高額罰款，她自稱地址已經不值得隱藏，做好準備拍賣還國家的罰款，話怎麼說都可以，最壞的打算不得不做。











鄭爽自認被逼到絕路，才會絕地大反攻，爆料當初張恆曝光的錄音，是對方準備1年、一個字一個字拼湊起來的，用合成錄音讓大家誤會她不要孩子；為證明自己沒有棄養，鄭爽更丟出數張疑似小孩手腳上的傷疤照片，批評張恆沒有照顧好孩子，當初還強迫他簽署放棄領養的文件，「如果孩子回國，在體制下我無法成為孩子的母親，給不了他們照料，事情不會因我而改變規則，如果我只在乎名利，我完全可以否認我和孩子的關係，但我不會。」





▲▼ 鄭爽在IG曝光代孕生下來的一雙兒女，並未受到前夫良好照顧。（圖／翻攝鄭爽IG）

不只痛罵前夫，鄭爽更把炮火指向中國政府，指逃漏稅事件讓她看見了腐敗二字，有意識的停頓，不代表無能為力，「誰說沒背景就站不住，沒靠山就得倒，中國腐敗成這樣的話，那是大問題，而不是習慣問題」，更嗆聲哪個明星沒加入空手套白狼的股市操縱，只罰她一個無背景、靠自己雙手建立財富的90後有什麼意思！連一個90後的女性都保護不了，政府的能力從哪表現？隨後鄭爽又將此篇文章刪除，但揚言不再沉默，要把一夥明星拖下水的言論，似乎想引爆更大風波。



