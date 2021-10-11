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陸委會：台灣絕不接受北京設定的兩岸路徑

▲陸委會副主委邱垂正回應國台辦批評蔡英文總統國慶談話。（《NOWnews今日新聞》資料照）
▲陸委會副主委邱垂正回應國台辦批評蔡英文總統國慶談話。（《NOWnews今日新聞》資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-11 10:47:26

針對國台辦10日晚間批評總統蔡英文的國慶演說是鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實，並強調台灣的前途由全體中國人民決定。對此，陸委會深夜回應，2300萬台灣人民將團結一致、捍衛國家主權尊嚴，台灣絕不會接受北京當局設定的兩岸發展路徑，兩岸更沒有任何從屬關係。

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陸委會提到，國台辦毫無建設性的歸責及批判汙衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。蔡英文在國慶談話強調面對情勢嚴峻挑戰，台灣堅定貢獻區域和平、捍衛民主自由；更呼籲兩岸透過平等對話解決分歧，重申我方的善意承諾不變，並力阻現狀被片面改變。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖，兩岸沒有任何從屬關係，這是事實。在北京當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲破壞台海現狀，企圖消滅中華民國之際，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛我國家主權尊嚴。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖。兩岸沒有任何從屬關係，這是事實，在北京當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲破壞台海現狀，企圖消滅中華民國之際，陸委會聲明，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛我國家主權尊嚴。

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