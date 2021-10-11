中職／河濱練投到上一軍　高野圭佑：我很驕傲在兄弟打球

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4月高野經過隔離，來台三週後終於可以跟球隊會合，不過因為疫情擴散，中職也被迫停賽，這讓高野也有了機會加強他在春訓所錯失的鍛鍊。
「確實今年沒有像過去這樣例行的春訓，所以抓到中間可以增加體力的機會，重新把自己的投球狀態跟身體狀況調整好。」他說。
經過3週時間隔離，高野球速無法馬上恢復到水準，當然有時會有超過150公里速球出現，但還是要加強很有威力的直球跟變化球實力，他也在疫情期間跟一軍進行紅白賽，跟一軍打者對抗，也讓自己狀況逐漸調整到位。
7月13日中職回到復賽狀況，他以先發之姿先到二軍出賽，不過二軍賽事也受到影響延後，原本要復賽又延後，這樣持續一個半月，他說：「其實內心很煎熬」。
要在一軍出賽，一定要先在二軍投出成績，不過若沒有比賽，高野就很難讓教練團了解他的實力，這段期間他就帶著複雜情緒，想辦法表現給教練團看。
高野也要感謝這段期間有些隊友給他鼓勵，「TAKA桑，我們一起以一軍為目標努力」這對穿上105號球衣的高野十分感動。
回憶起自己的歷程，高野表示，8月下旬終於開始二軍賽事，他也在場上拚命投球，球速也達150公里以上，大幅度的曲球也讓打者不容易出手，他在二軍出賽6場，投球成績也獲得肯定，才終於上一軍。
而他在2015年以第七指名進入羅德，2019年被交易到阪神，之後隔年被釋出，他也感謝兄弟球團給他機會，因為他在100多位球員中被選中有機會來台灣延續棒球生命，也是很難的的經驗。
高野還透露，自己在加入兄弟前曾在早上到河濱下的高架橋對著牆壁練投，自己也更增強動力，上一軍後，前羅德隊友，現任守護神的益田直也給他鼓勵：「你要一球一球很仔細去投」。
受到益田鼓舞，高野在8日正式登錄一軍名單，他說：「能夠在這支球隊打球我認為很令我感到驕傲，我會以好的成績回報，真的很感謝。」
穿上81號球衣在中職登板的高野，將持續帶著感謝的心情，持續拚鬥下去。