高市議員將阻陳其邁為惡霸安排位置　陳柏惟冷回二字

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱于軒表示，台中第二選區的民眾真的太委屈，被這樣的人踐踏民主，幾位高雄民代來到台中，就是希望把他帶回高雄。邱于軒話鋒一轉說：「雖說要聲聲呼喚，若他回到高雄我們也是煩惱、也是搖頭。只能請高雄囝仔乖乖回來找你媽媽，但不要再肇逃賭博、好好做人。」
此時林金結插話問：「聽說陳其邁已經安排一個位置讓他坐？民進黨這麼支持，他不會失業，這樣也好。」邱于軒回答：「我們國民黨團也不是塑膠做的，古有周處除三害，今有刪Q除惡霸，我們是來斬妖除魔的。」
對於高市府安排後路的說法，陳柏惟指是不實政治謠言，他說：「如果有人能幫別人留位置，那2018年（六都選舉）我們在忙什麼？都當到市議員了，講話應該有基本的道德和底限，我沒有辦法殺死不存在的獨角獸，只能呼籲自重。」
針對台北市議員徐巧芯指，陳柏惟已被蔡英文放棄、遭民進黨切割，陳柏惟笑問：「徐巧芯是什麼黨的啊？她怎麼好像比別人熟蔡英文？」陳柏惟說，對手陣營最近調整戰線，專搞分化和挑撥，「他們不知道基進和民進黨，本就是兩個不同政黨嗎？我們一直互相尊重、互相學習，不存在分化的可能性。」
上午陳柏惟暫時拋開罷免紛擾，參與和獸醫師公會合辦的「守護愛犬杜絕狂犬病活動」，他不時屈起手指逗弄陌生的狗兒，媒體問他「為什麼這麼有概念？」陳柏惟笑回「多被咬幾次就會了！」他說自己從流浪狗開始養，目前有兩個毛小孩，17歲老狗陪他住台中、6歲愛貓留在高雄。去年選舉時，他曾承諾每年辦這類活動，好呼籲更多人善待寵物、建立飼養毛小孩的正確觀念。
對於罷免前10天為何舉辦「百時苦行」，陳柏惟說：「面對罷免，想好好認真的走，但立委的工作不能放下，所以調整策略，最後240小時全力衝刺，每天10小時走到最後一天共100小時。無論罷免結果如何，希望放慢腳步、邀請大家到我的選區來走走看看，看我每天經歷的事物、看到的山海美麗景色，有興趣參與的人可以陪走一段、在喜歡的地方停下來休息、體驗這裡很棒的生活。」