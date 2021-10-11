MLB／美聯季後賽白襪Grandal開轟續命 太空人被打爆
大聯盟季後賽美聯系列賽，今天再度上演大空人跟白襪之爭，結果白襪隊一開始落後，靠著3局下Yasmani Grandal（葛蘭道）開轟，Leury García擊出逆轉3分砲，白襪全場16支安打，終場以12:6順利在系列賽扳回一城，目前以1:2暫時落後太空人。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-11 13:19:22
太空人隊原本這場球就是聽牌，但首局白襪靠著Eloy Jiménez敲出適時安打先馳得點，太空人在第2局由Kyle Tucker、Jake Meyers 安打超前，次局又由Kyle Tucker轟出2分砲拉開比數為5:1。
沒想到白襪隊3局下大反攻，Yasmani Grandal先從Luis Garcia手中開轟，加上Leury García又開砲白襪順利逆轉。4局下白襪隊José Abreu敲安再下一城，白襪隊單局又猛攻3分，8局下Andrew Vaughn、Leury García連續二壘安打，也讓太空人無力反擊。
Yasmani Grandal單場貢獻3打點，幫助白襪死裡逃生，下一場也是在白襪主場舉行，預計由左投Carlos Rodón先發力抗José Urquidy。