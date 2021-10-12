內湖幼兒園女教師確診案 指揮中心：採檢106人為陰性
昨（12）日新增1例本土個案案16411，為北市內湖某幼兒園女老師，引起各界關注。中央流行疫情指揮中心今（12）日回應，該案目前採檢113人，其中陰性106人；另外，該案未發生群聚，與新北幼兒園一案不同，因此不用針對接觸者進行抗體檢驗。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-12 14:18:04｜2021-10-12 15:18:37
指揮中心副指揮官陳宗彥表示，關於案16411接觸者探檢情形，其中居家隔離80人、自主健康管理1人、自我健康監測37人；另外，接觸者核酸檢驗情形，其中應探118人，已採113人，其中陽性0人、陰性106人、檢驗中7人、待採檢5人。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該幼兒園個案目前相關接觸者都是陰性，還沒出現群聚狀況，當然會有專家擔心會不會有隱性傳染鍊，但現在看來沒有相關群聚，因此不會另外對接觸者進行抗體檢驗。
羅一鈞表示，該案與先前的新北幼兒園個案不同，當初在新北的周圍都有確診者出現，所以會另外對接觸者進行抗體檢驗；但就目前狀況來說，接觸者多做這個檢驗，對疫調也並沒有實質幫助，因此沒必要做額外的抗體檢驗。
※【NOWnews 今日新聞
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