第12期規劃23至44歲接種BNT！另開放70歲以下施打莫德納
針對未來第十二期疫苗接種規劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）透露，預計將會接種莫德納、AZ以及BNT疫苗，其中BNT預計開放23至44歲民眾，預估全年齡層都打得到。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-11 14:39:29｜2021-10-11 14:47:28
關於疫苗未來進貨情況，莊人祥表示，目前AZ還再等一批貨，等日程確定後會再跟各位說明；BNT部分大致上規劃23至44歲民眾施打，也就是說到十二期後，估計全年齡層都打得到疫苗；另外，意願登記至13日截止，請有意願施打BNT且還沒有接種過的民眾，趕快去進行登記。
至於莫德納部分，莊人祥指出，目前總計已到貨113萬劑，先前於7月16日是開放70歲以上民眾施打，因此目前是規劃打到70歲以下的年齡層，至於詳細情形還正在規劃，等到明日可做更細節的說明；目前預計第十二期預約接種日期是18到20日，預估於28至31日進行施打。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。