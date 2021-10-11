甩開福原愛！江宏傑霸氣嗆「為了我小孩」 曝童年辛酸
江宏傑在今年7月正式與福原愛結束近5年婚姻，恢復單身的他把重心放在事業上，積極復工，最近還錄製實境節目《全明星觀察中》，展開同居生活。其中他與大家一起玩懷舊遊戲時，竟意外發現他對於這些遊戲都很陌生，講起這件事，看似堅強的江宏傑，哽咽透露內情。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-11 13:59:00
在最新一集的《全明星觀察中》的預告中，當大家提議要玩兒時遊戲「紅綠燈」時，沒想到江宏傑滿頭疑問地表示：「『紅綠燈』是什麼？」之後，成員帶著他玩起了躲避球、老鷹抓小雞、紅綠燈等遊戲，江宏傑變成大男孩一樣興奮玩到瘋。而在玩老鷹抓小雞時，江宏傑化身「霸氣母雞」，直接對著擔任「老鷹」的林敬倫開嗆：「這都是為了我的小孩，不可以亂抓！」
其實江宏傑從國小就開始進行嚴格的訓練，把時間都花在練習桌球上，他直言除了練球外就是讀書，講到此，他情緒忍不住潰堤落下男兒淚，提到以前常常會從教室窗戶看到小朋友在玩，他也很想加入，可是為了要練球跟讀書無法參與，現在終於圓夢，讓他感性的說：「童年的回憶都沒參與過，今天跟你們參與，謝謝你們，真的。」
現在是單親爸爸江宏傑，一雙兒女暫時少了母愛，但他努力讓兩個小孩感受到加倍的溫暖，因此表示未來一定會讓自己的孩子也經歷歡樂的童年。