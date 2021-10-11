圓規颱風雨勢增強！北市淡水河疏散門採「只出不進」管制
因應圓規颱風外圍環流將帶來明顯雨勢，且上游石門水庫放流影響，台北市政府於11日下午2時實施淡水河疏散門「只出不進」管制措施，因應堤防疏散門隨時有可能關閉，呼籲有將車輛停放於河川區內的車主，隨時注意疏散門關閉訊息配合移車或提早把車子移回堤內。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-11 13:54:41｜2021-10-11 13:56:16
北市府水利工程處表示，包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠等疏散門「只出不進」管制措施，同時間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放，車主們也可至北市停車工程管理處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或加入「臺北市政府」官方LINE，就可以及時收到相關疏散門啟閉資訊。
水利工程處呼籲，因應堤防疏散門隨時有可能關閉，請有將車輛停放於河川區內的車主，隨時注意疏散門關閉訊息配合移車或提早把車子移回堤內(市區)，如果到了疏散門要關閉前還未移車而遭拖吊者，不分車型大小將一律開罰新台幣 2,400元。
北市水利處也呼籲民眾務必要提高警覺提前準備，尤其是檢查防水閘門(板)是否功能正常，並提早試操作。