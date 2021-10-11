謝盈萱宮縮一半被求婚　《俗女2》結局生產橋段催淚

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《俗女2》故事線收尾有笑有淚，劇中嘉玲爸（陳竹昇 飾）不願結紮，不小心鬧出第三胎，嘉玲媽回憶生產陳嘉玲18小時的痛苦記憶：「護士整個人趴在肚子使勁推，醫生2隻手直接伸進裡面調整嬰兒角度，每次痛昏護士就來打我巴掌，我寧願死都不要生了。」她決定人工流產第三胎，嘉玲阿媽（楊麗音 飾）雖對媳婦動手術不悅，最後還是燉了雞湯送到醫院，幫媳婦坐小月子。
天龍國表姐洪育萱（天心 飾）因為失去陳嘉玲、嘉玲媽2個夥伴，決定回家暴夫身邊，被挺個大肚子的陳嘉玲攔車不放，洪育萱哭訴委屈：「我愛錢，我就是不想過苦日子。」意外治好「淚腺壞掉」的毛病，最後她選擇留在台南，從影印機都不會用的大小姐變身成王牌房仲，還和對兒子很照顧的經理發展感情線。
陳嘉明（宋偉恩 飾）誠實面對自己變心愛上小杜（楊銘威 飾），向初戀男友佑仔（陳家逵 飾）退回婚戒：「我不想跟你結婚。」佑仔放手成全，教他最後一件事：「想要什麼說出來，以後都要這麼勇敢好不好？」最後嘉玲爸的學妹朱鶯（許芳宜 飾）來歸還借走的30萬元，嘉玲爸媽挺過「學妹風波」重修舊好，在家熱跳「回春國標」，陳嘉明一回家還撞見爸媽在玩醫生、護士的角色扮演，尷尬場面令人噴飯。
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