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中職／龍魂85！徐生明背號永久欠番　王維中將先發

▲味全龍將舉辦徐生明背號紀念退休儀式。（味全龍提供）
▲味全龍將舉辦徐生明背號紀念退休儀式。（味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-11 14:37:48

味全龍下半季第二個主題活動「#85」將於16日本周六舉辦，內野熱區「85淬煉套票」目前已售罄，球團今天公布活動當天將提早到下午2點開放球迷進場，也正式公布亮相「#85」紀念球衣及球帽，16號當天除將由陣中王牌王維中#16先發掛帥，全隊也將穿上85號球衣來紀念徐生明總教練。

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棒球魔術師徐生明是中華職棒史上最年輕的總教練，也是首位三連霸的總教頭（1997～1999年擔任味全龍隊總教練時期），生涯執教戰績715勝，曾是史上最多勝的總教練。

徐總生前最後一戰是率領義大犀牛隊在天母球場擊敗兄弟象，為勉勵新一代球員傳承徐總永不放棄的運動精神，味全龍隊特別選擇 10月16日與中信兄弟賽事前舉辦主題活動「#85」，當天負責先發的王維中說，聽過不少徐總事蹟，剛好兩人也是少數有在韓國投過球的選手，希望自己也能傳承徐總的精神。此外，味全龍隊終結者田澤純一這次也和王維中一起入鏡，希望穿上85號球衣，能為球隊在主場守護勝利。

味全龍表示，85號紀念球衣特別將「徐生明棒球發展協會」的精神意象蝴蝶Logo（蝴蝶展翅、夢想起飛）融入，並搭配「Forever」英文字樣，凸顯85號永久欠番的意義及永恆的徐總精神，此外也融合粉色系，來傳達溫馨和感動。

16日當天也將有徐總限定文物特展，包含徐總從小到大、以及執教生涯及在中華隊等歷程的各式球衣，資深球評曾文誠也將應邀擔任背號引退儀式的引言人，和各界分享他記憶中的徐生明。為讓球迷有更多時間來緬懷或認識徐總，當天賽事也將提早至下午2時起開放球迷進場。

註：購買〈淬煉〉自傳領取方式：

1. 購買「85淬煉套票」者，憑紙本/電子票至球場2F三壘側攤位領取自傳及85背號紀念鑰匙圈乙個（款式隨機）。


2. 神龍卡季票會員可於售票口現金300元加購自傳（每位乙本），進場後至球場2F會員服務台領取入場贈品。


3. 10/16當日天母1F商品旗艦店可購買再版〈淬煉〉自傳，定價360元（數量有限、恕無折扣）。

▲味全龍將舉辦徐生明背號紀念退休儀式。（味全龍提供）
▲味全龍將舉辦徐生明背號紀念退休儀式
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