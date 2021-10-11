瘋傳向龍龍道歉下跪！黃豪平闢謠：做效果而已

延燒多日的脫口秀圈龍K之亂，起因是老K在「炎上BURN」表演節目，提及龍龍的前男友是賀瓏，踩到女方底線，不過，網友也翻出，演員黃豪平早在一年前就提過相關內容，還傳出他當時在後台向龍龍下跪道歉，面對照片不斷在網路瘋傳，黃豪平空降網路論壇闢謠，當時只是做效果而已，不是真的有意下跪。





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▲龍龍（左）和黃豪平曾一起合作專場，當時交情不錯。（圖／翻攝黃豪平FB）

▲黃豪平在去年火烤呱吉大會上演出段子，暗喻龍龍前男友為賀瓏。（圖/零捌卡好笑 YT）

去年的「吐槽大會—呱吉無法擋」的火烤大會中，黃豪平提及因凱莉臨時代替龍龍參賽，沒有準備跟她相關的內容，所以腳本直接把龍龍名字全都改成凱莉，後來他在台上一句「賀瓏，凱莉不要的」，引發哄堂大笑，因為這句話就是暗指龍龍，如今爆發老K與龍龍的事件，網友才驚呼「原來一年前的梗是這個」！





有網友在臉書「靠北現場喜劇2.0」粉絲頁爆料，說黃豪平因此事跟龍龍吵架，當天在後台下跪道歉，事後東區德還拿此當笑料，要他「少惹十二生肖」，他10日在該留言底下澄清「繪聲繪影講成我道歉的時候下跪，我不提，但闢謠可以吧」，黃豪平說，當天呱吉火烤大會結束後，當事人上台，他順勢做出下跪的動作，表達歉意而已，但也是故意誇大，只是一個歡樂效果，沒有外傳的如此隆重。





▲黃豪平在去年火烤呱吉大會上演出後，向龍龍作勢下跪。（圖/批踢踢八卦版）

向來處事圓滑、在脫口秀圈人緣很好的黃豪平，曾經跟龍龍一起合作專場，互相拉抬流量，沒有料到這件小事，變成鬧翻傳聞，他後來在座談會上群聊時也說，上台前還問過主辦單位，確認這個笑話能說嗎？對方回覆可以，沒想到事後會讓龍龍不高興，他不只向本人道歉，也向所有感到不舒服的人說對不起。



