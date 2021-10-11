《俗女》有沒有第三季　導演嚴藝文「穿制服」給答案

《俗女養成記2》播出完結篇，故事收在陳嘉玲產女求婚，蛻變閃亮亮的大人。劇組昨（10）日兌現收視破2的公約，全體穿制服出席映後直播，談到粉絲敲碗的第三季是否有譜？導演嚴藝文鬆口：「我之前承受壓力太大，太累了，一講到第三季就是『No』，後來想想，我覺得留個伏筆吧。」陳家逵問：「所以不是完全沒可能？」嚴藝文沒把話說死：「未來能不能走下去，再想想看吧，說不定碰到人生什麼事情又有感而發。」另一個導演陳長綸笑說：「會有第三季啦，謝盈萱自己當導演拍。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-11 15:50:01
謝盈萱、于子育戲裡在產房的對話賺人熱淚，于子育緊握謝盈萱說：「妳現在要當媽媽了，要像個大人一樣，媽媽在旁邊妳不用怕。」母女倆一起迎接女嬰的第一聲哭啼，象徵一代生命的傳承，氣氛感人的當下，醫生卻冒出一句：「長得像爸爸還是隔壁老王？」謝盈萱一秒目露凶光，眼裡的殺氣嚇得醫生轉身逃離，笑翻不少網友。
這段戲之所以拍得這麼催淚，謝盈萱說：「因為我很需要對方給我真東西的人，那一段還好是跟子育姐對戲。」而且接生醫生也是真的醫生，現場有問題就可以直接問他，導演嚴藝文爆料，「老王」笑話是醫生自己提供的，「對比較熟的媽媽他真的會開玩笑，讓媽媽心情比較放鬆。」