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39歲全智賢吃了防腐劑！13年前、後長一樣　驚人證據在這

▲全智賢駐顏有術，13年前、13年後一樣年輕漂亮。（圖／Naver電影、tvN）
▲全智賢駐顏有術，13年前、13年後一樣年輕漂亮。（圖／Naver電影、tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-11 16:11:37｜2021-10-11 16:15:18

39歲女神全智賢新戲《智異山》倒數開播，她的預告、劇照陸續釋出，網友意外發現，全智賢這次飾演的資深護林員「徐伊江」，與她13年前在《曾是超人的男人》裡的模樣一模一樣，彷彿吃了防腐劑的凍齡美貌，讓人嘖嘖稱奇。

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▲全智賢2008年出演電影《曾是超人的男人》模樣。（圖／Naver電影）
▲全智賢2008年出演電影《曾是超人的男人》模樣。（圖／Naver電影）
全智賢儘管近幾年鮮少亮相螢光幕，廣告仍然接不完，與金泰希、宋慧喬並列南韓三大代言女王。各大保養品廠牌更是看準駐顏有術的全智賢，每每產品廣告一推出，總是掀起女性搶購熱潮，驗證「帶貨女王」頭銜並非玩笑。

全智賢今年大動作復出，繼7月主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》大受好評，她與朱智勛合作的新戲《智異山》本月23日正式開播，全智賢在劇中飾演智異山國立公園的資深護林員「徐伊江」，為了救遇難登山客在所不惜，釋出的劇照美感帥氣兼具，網友更是發現，「徐伊江」的模樣，與2008年她在電影《曾是超人的男人》中飾演的宋秀晶「一模一樣」，神凍齡的美貌令人稱羨。

《智異山》是由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》導演李應福，攜手編劇《信號》金銀姬打造的韓劇，男女主角將一起揭開埋藏在智異山中的祕密，金銀姬也表示：「在寫《智異山》時，一開始並不是以守林員為主，而是想聽到登山客們的各種故事，但在採訪國立公園職員們時，對守林員更感興趣了。」該劇10月23日同步韓國在愛奇藝國際站播出。

▲全智賢新作《智異山》開播倒數。（圖／tvN）
▲全智賢新作《智異山》開播倒數。（圖／tvN）
▲▼全智賢（上圖右，下圖）跟朱智勛主演的《智異山》即將開播。（圖／愛奇藝國際站）
▲全智賢在《智異山》中飾演資深護林員「徐伊江」。（圖／愛奇藝國際站）
▲朱智勛（右）是《智異山》男主角。（圖／tvN）
▲朱智勛（右）是《智異山》男主角。（圖／tvN）
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