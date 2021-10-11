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男星北漂發展不忘初衷　「一個排骨便當」讓她點頭合作

▲羅文裕（右）邀約合作，彭佳慧不僅一口答應，還表示酬勞只要一個排骨便當。（圖／大賞門文化提供）
▲羅文裕（右）邀約合作，彭佳慧不僅一口答應，還表示酬勞只要一個排骨便當。（圖／大賞門文化提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-11 18:45:00

羅文裕斜槓音樂策展人，日前在故鄉美濃舉辦「野孩子生活節」和「客家小吵」音樂節，邀請彭佳慧、王宏恩、黃連煜、旺福、朱海君等歌手參與活動。執得一提的是，羅文裕向彭佳慧提出合唱邀約，彭佳慧也立刻答應，並表示酬勞只要一個排骨便當。

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身為美濃子弟的羅文裕，很早就北漂發展，但他始終不曾忘懷原鄉的熱情，舉辦第一屆「野孩子生活節」的初衷，就是希望大家可以莫忘初心和出身，「想起童年時在田野中追逐的奔放，成長過程中故鄉給予的養分和芬芳，造就了日後的我們！」雖然經費很有限，但在羅文裕的努力奔走下，以及眾多客籍歌手如黃連煜、彭佳慧的攜手支持，讓「野孩子生活節」得以順利舉辦，更順利催生另一客語圈新活動「客家小吵」音樂節。

▲羅文裕邀來彭佳慧出席「野孩子生活節」。（圖／大賞門文化提供）
▲羅文裕主辦「野孩子生活節」。（圖／大賞門文化提供）
相當注重親子生活的彭佳慧，也放棄連假陪小孩的時間，義氣相挺赴美濃開唱，她非常支持羅文裕創作新客家歌，也促使她起心動念，想製作純客語專輯，有趣的是，她情義相挺，答應與羅文裕合錄客家情歌《你的名字是一首詩》的酬勞，只要一個排骨便當。這次彭佳慧不計酬勞，親自南下參與「野孩子生活節」，羅文裕感激說：「一整年的美濃板條免費吃了啦！」

▲羅文裕邀來彭佳慧出席「野孩子生活節」。（圖／大賞門文化提供）
▲羅文裕感謝彭佳慧參與活動。（圖／大賞門文化提供）

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