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日本首相公邸鬧鬼？閒置10年　岸田尚未決定入住

▲日本首相公邸建於1929年，卻傳出鬧鬼以及造就「短命首相」的都市傳說。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）
▲日本首相公邸建於1929年，卻傳出鬧鬼以及造就「短命首相」的都市傳說。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-11 16:54:49｜2021-10-11 16:57:31

日本首相岸田文雄上任至今已經一週，但是至今日本政府皆未透露岸田是否會搬至首相公邸居住，就連日本官房長官松野博一5日時被記者詢問時，僅表明將綜合各種情況之後決定。外界有聲音指出，會讓岸田甚至是歷代首相都不願入住首相公邸的原因，無非是首相公邸有幽靈出沒、、入住就會變成短命政權等「都市傳說」。

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首相官邸則是日本首相的辦公場所，首相公邸則是住所，都建造於同一塊土地裡頭。現在的首相官邸於1929年竣工，原先是做為首相官邸使用，但在2002年拆除重建、新官邸落成後，就轉為公邸。公邸現仍有人24小時值班，裡頭除了居住空間之外，也有辦公室以及交誼廳，可因應公務需求，用來與各國首領進行電話會談，或是接待海外重要人士等，功能齊備。

移做公邸使用之後，前任首相小泉純一郎、野田佳彥等共7任首相住過。安倍晉三在第一次就任首相時，也曾居住過公邸，但2012年回鍋當首相後，沒有搬入公邸，從個人住所通勤。菅義偉接任後，也繼續住在內閣官房長官時就居住的國會議員宿舍，只有深夜與其他國家元首電話熱線、周末聽取新冠肺炎因應報告利用。

▲日本首相公邸雖是首相的住所，但裡頭也有辦公室以及交誼廳，功能齊備。圖為首相公邸的大廳，可用來接海外重要人士。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）
▲日本首相公邸雖是首相的住所，但裡頭也有辦公室以及交誼廳，功能齊備。圖為首相公邸的大廳，可用來接海外重要人士。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）
根據日本國家公務員宿舍法，公邸是供日相免費使用，並沒有入住的義務。但不論首相入住與否，仍會編列預算維持修繕，一年預算約1億6000萬日圓。而公邸已經閒置了將近10年，。

公邸先前作為官邸使用時，接連發生了兩次暗殺事件，1932年五一五事件首相犬養毅遭到狙殺、1936年二二六事件狙擊首相岡田啓介，擔任秘書的妹夫遭到殺害。讓館內有幽靈的傳說不斷。

有日媒曾經報導，日本第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸裡打開浴室水龍頭時，見到水龍頭內竟流出鮮血；已故日相羽田孜夫人羽田綏子也曾經在著作中提及，尚未入住公邸時，就感受不太對勁，入住後還得每天灑鹽驅邪。

前日相森喜朗還透露，曾在入睡前聽到多人身著軍靴踩在地上發出的聲音，甚至在晚上聽見幽靈轉動門把的聲音。安倍先前上節目時坦承，曾經從森喜朗聽到關於幽靈的事情，還打趣地說，「一般都說幽靈沒有腳，沒想到森喜朗只看到幽靈的腳。」

由於除了任期中遷入居住的小泉以外，其餘入住的日相都僅在任一年左右就被迫請辭，而安倍在第一任期入住之後，身體卻越來越差，並以罹患潰瘍性結腸炎為由下台，但在第二任期未住進公邸，卻打造了憲政史上最長政權，也因此有了「搬入公邸會造就短命政權」的都市傳說。

不過安倍與菅義偉未入住公邸，也曾因為浪費公帑、遇到重大意外無法立即因應，遭批「缺乏危機管理意識」。岸田現在已經上任一週，卻仍未決定是否搬入公邸，即使詢問，也僅得到「討論中」的回答，也讓公邸的「短命首相」都市傳說以及幽靈一說再度成為熱議話題。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲岸田文雄已經上任一週，但仍未決定是否入住首相公邸。（圖／美聯社／達志影像）

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