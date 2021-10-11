浙江義烏快遞量居全球第一　持續限電恐衝擊雙11購物節

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中國《IT時報》近日報導，指出作為中國電商重鎮的浙江義烏，在10月初的長假結束後，仍在進行限電措施，讓快遞業者也面臨到困境。
報導指出，「雙十一」前夕，義烏仍處於黑暗之中，「街燈暗了，柴油發電機卻整日轟鳴，站在快遞密集的街鎮上，分貝高到如同幾十輛柴油拖拉機在耳畔碾過。」
報導引述當地一位快遞站點負責人的消息，義烏從今年9月24日和25日開始分區限電，這波限電措施比去年底來的還要更早，讓當地快遞網點已經開始準備「持久」應對。快遞業者擔憂，如果限電政策持續一個多月，會讓物流壓力積累到「雙十一」前夕，屆時可能會出現大量快遞滯留的情況。
且限電措施也讓當地快遞業者面臨了成本上升的問題。業者透露，現在各家都在使用柴油發電機，導致發電機漲價、斷貨，「算上油費，租用柴油發電機的成本是每天三千多元（人民幣）。」有快遞站點負責人表示，每天都是下午到傍晚停電，那時又是發件最忙的時候，卻只能使用發電機，更因此干擾到附近居民。
義烏曾於2020年12月經歷過一次「限電」，當時包括浙江在內，多個地區均出現限電、停電。義烏當時實行「供一停三」，沿街的路燈、廣告牌均熄滅，部分供暖設備運作受限，工廠接到停電通知。
不過這次限電碰上「雙十一」，受到衝擊的不僅是快遞業者，因為義烏同時也是電商直播第一重鎮，但受到限電影響，業者直播跟著斷線。直播電商指出，受到限電影響，開不了直播，工廠的貨就流通不開，因為線上銷售環節就卡死了。
中國今年限電範圍超過去年，除了義烏所在的浙江省，還有廣東、安徽、江蘇、山東、東北三省等地區，有聲音指向煤炭供應不足問題，吉林省省長先前也曾宣布要增加進口沒。另外浙江最大煤炭購銷企業浙能集團所屬富興燃料公司進口了13.6萬噸哈薩克煤。遭到中國當局封殺的澳洲煤炭近日也進入中國市場。