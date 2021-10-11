遭《紐時》指控追逐獲利　莫德納終於回應：明年增產

我是廣告 請繼續往下閱讀
數據顯示，莫德納出貨給世界銀行（World Bank）所列低收入國家的疫苗數量僅約100萬劑，只有少數中等收入國家和莫德納達成疫苗採購協議，且其中大部分仍尚未收到任何出貨。當中至少有3個國家的政府官員透露，他們的採購價格高於美國或歐盟。報導指出，因為莫德納唯一的產品就是當前的新冠疫苗，因此這支疫苗的商業成功與否關乎莫德納的前途。
對於外媒的指控，莫德納趕緊「補破網」回應，表示目前已經增加投資，希望能夠在2022年提高產量，向貧窮國家提供至少10億劑疫苗。莫德納表示，目前也正在計劃在非洲設立工廠，但沒有明確公布具體時間點，也為透露要在非洲哪個國家設廠。
根據《IOL》網站報導，莫德納計畫在非洲設廠，將投資5億美金（約台幣140億元），能夠達成每年增產5億劑mRNA疫苗的目標，其中也包含他們針對預防新冠肺炎的疫苗。
莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）先前受訪時曾表示，莫德納疫苗在較不富裕的國家無法更普及，但情況並非他所能控制，他也感到非常遺憾。並且指出，過去曾爭取美國政府撥款，以協助擴大產能，但是未能拿到經費。而現在訂價策略則是根據各國政府財力與採購數來決定。
莫德納曾表示，他們所研發的新冠疫苗預估今年可為公司創造至少200億美元（約台幣5600億元）營收，這將使得莫德納疫苗名列史上最賺錢醫療產品之一。
美
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。