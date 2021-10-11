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遭《紐時》指控追逐獲利　莫德納終於回應：明年增產

▲莫德納公司挨批對貧富程度不同的國家差別待遇。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫德納公司挨批對貧富程度不同的國家差別待遇。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-11 18:55:51

美國知名藥廠莫德納（Moderna）的3位創辦人阿費揚（Noubar Afeyan）、共同創辦人暨董事蘭格（Robert Langer），以及早期投資人斯普林格（Timothy Springer）被「富比世」(Forbes)雜誌選入今年美國前400名富豪的名單。但美國《紐約時報》近日踢爆，指出莫德納對買主有差別待遇，大部分產品優先供應富裕國家，窮國不但要苦等出貨，還付出較高的代價，批評莫德納只顧靠疫苗賺進上百億美元獲利。對此，莫德納則表示，目前已經準備在非洲設廠，並預計在2022年增產，像窮國提供10億劑疫苗。

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莫德納藥廠在美國政府提供財務和科學技術支援下，成功研發出新冠肺炎（COVID-19）疫苗，不過《紐約時報》引述追蹤疫苗出貨數據的公司Airfinity數據指出，莫德納疫苗出貨給富國的比例高於任何其他COVID-19疫苗廠商。

數據顯示，莫德納出貨給世界銀行（World Bank）所列低收入國家的疫苗數量僅約100萬劑，只有少數中等收入國家和莫德納達成疫苗採購協議，且其中大部分仍尚未收到任何出貨。當中至少有3個國家的政府官員透露，他們的採購價格高於美國或歐盟。報導指出，因為莫德納唯一的產品就是當前的新冠疫苗，因此這支疫苗的商業成功與否關乎莫德納的前途。

對於外媒的指控，莫德納趕緊「補破網」回應，表示目前已經增加投資，希望能夠在2022年提高產量，向貧窮國家提供至少10億劑疫苗。莫德納表示，目前也正在計劃在非洲設立工廠，但沒有明確公布具體時間點，也為透露要在非洲哪個國家設廠。

根據《IOL》網站報導，莫德納計畫在非洲設廠，將投資5億美金（約台幣140億元），能夠達成每年增產5億劑mRNA疫苗的目標，其中也包含他們針對預防新冠肺炎的疫苗。

莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）先前受訪時曾表示，莫德納疫苗在較不富裕的國家無法更普及，但情況並非他所能控制，他也感到非常遺憾。並且指出，過去曾爭取美國政府撥款，以協助擴大產能，但是未能拿到經費。而現在訂價策略則是根據各國政府財力與採購數來決定。

莫德納曾表示，他們所研發的新冠疫苗預估今年可為公司創造至少200億美元（約台幣5600億元）營收，這將使得莫德納疫苗名列史上最賺錢醫療產品之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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