高市宣布即日起有條件開放部分病房　每名住院人限2訪客

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相關探病注意事項包括：一、探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。二、探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。三、所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢測陰性證明。若「完成完整COVID-19疫苗接種(已完成疫苗應接種劑次並達14天以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」得不採檢。
衛生局強調，觀察目前全國疫情趨緩，雖然社區傳染風險不高，醫院仍是必須堅守的防疫堡壘，呼籲民眾在落實適當的NPI措施之下，仍需保持高度警覺，儘量避免不必要的探病，可以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有探病需要，應遵守前述規定、配合實名登記以及院方管染管制規範，以確保院內環境安全無虞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。