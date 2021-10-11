搶搭5倍券順風車 台中餐飲業加碼祭優惠吸客

隨著振興五倍券上路，及台中購物節抽現金加持，台中市餐飲業搶搭順風車，競推加碼優惠搶客。「溫十八」溫體牛火鍋祭加購禮，波士頓龍蝦每隻500元有找。鼎王餐飲旗下3品牌，消費滿額指定餐點5折優惠；昭日堂燒肉則大方送會員500現金券。各家卯起來拼經濟，期待五倍券帶來的報復性消費，為餐飲業衝出亮眼業績。





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▲台中溫十八火鍋配合振興券加碼優惠，凡點套餐即可享有加購禮，波士頓龍蝦500元有找。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.11)

標榜溫體牛肉的「溫十八」火鍋，言簡意賅宣示，店內採用的牛肉，全是每天用18°C冷藏專車，從台南將最新鮮的溫體牛肉運送上來，要讓消費者品嘗牛肉最鮮美滋味。溫十八總經理蕭淑惠表示，不惜成本追求頂級食材是創店理念與堅持。溫十八不只賣溫體牛肉火鍋，還可以吃到美味海鮮，強調的也是國內外產地新鮮直送，有波士頓龍蝦、黃金蟹、鮑魚、明蝦、玫瑰蟹、鱈場蟹、牛奶貝及石斑等，一切活體現點現處理，尚青才敢大聲。





蕭淑惠表示，力挺五倍券振興經濟專案，要讓消費者領券放心花，溫十八獨家做到「五倍券可找零」外，10月更搭配周周快閃加購禮活動，來店消費套餐即可享有波士頓龍蝦、愛爾蘭玫瑰蟹，每隻500元有找優惠。





另秋意漸涼正是吃鍋季節，溫十八延長營業時間，原本用餐時段下午 17:00 ~ 22:00，即日起增加中午用餐時段 11:30 ~ 14:30，來店預約可享伊比利黑豬梅花半價優惠。





▲鼎王麻辣鍋及無老鍋祭優惠不手軟，消費滿2000元指定餐點5折優惠外，再加碼贈價值680元的伊比利豬招待券。（圖／鼎王提供）

看好振興券商機，鼎王餐飲集團也卯起來祭優惠吸客，如旗下鼎王麻辣鍋及無老鍋，即日起至年底平日消費滿1500元，可享特級牛、雪花牛、梅花豬、小羔羊及綜合海鮮拼盤等，諸多指定餐點5折超值優惠。滿2000元再加碼贈價值680元的伊比利豬或沙朗牛招待券。





▲塩選燒肉好康滿滿，消費滿2000元，指定餐點對掀優惠外，再加碼贈價值599元的安格斯沙朗牛排招待券。（圖／塩選燒肉提供）

另一品牌塩選燒肉，好康一樣滿滿，平日消費滿2000元享有伊比利松阪豬、限量蘋香漬牛等指定餐點5折超值優惠外，再加碼贈價值599元的安格斯沙朗牛排招待券。





▲昭日堂知名燒肉店配合振興五倍券，大方贈送會員500元現金抵用券，還加碼雙重優惠，好康多多。（圖／昭日堂提供）

昭日堂燒肉店表示，今年餐飲業受疫情衝擊很大，期待5倍券帶動商機，衝刺全年業績。為此昭日堂不讓振興券專美於前，主動贈送會員500現金券，並加碼雙重優惠。消費者只要透過「昭日堂LINE@官方帳號」加入會員，即可獲得面額100元的5張現金券。

總經理王啟倫說，平日周一至周五用餐，帳單「第一倍」是任選燒肉餐點9折優惠；「第二倍」是9折後，單筆滿千再現抵100現金券。假日用餐則是單筆滿千現折100現金券。



















