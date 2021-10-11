獨／美台國防工業會議　翁履中宣讀朱立倫立場內容曝光

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國民黨主席朱立倫邀請並授權翁履中及曾任國安局駐美特派員的軍史專家田在勱，以專家學者身份出席美台國防工業會議，代表國民黨傳達立場。翁履中演講主軸為國民黨盼望與美國重啟交流，講稿為國際部主任黃介正所撰寫，並由翁履中融合想法、修改定稿，田在勱則會進一步說明，強化相同主軸。
翁履中將於演講中提及台海區域緊張局勢以及現在我國國防整體防禦概念；對於美中長期戰略競爭加劇，民進黨政府無力管理穩定的兩岸關係，國民黨承諾將承擔維護台灣海峽和平與穩定的責任。
翁履中講稿中也指出，國民黨在今年年底前，會設立常設基地 —— 國民黨駐美國代表處，更方便密切與美國聯邦政府、國會、政策智庫和大學溝通國民黨政策議程和立場。
此外，目前國民黨國際工作小組已召開第一次工作會議，先遣人員最快下個月訪美，於華府設立駐美聯絡辦事處，未來黨主席朱立倫訪美時會負責行程安排與聯繫，並陪同拜會。至於朱訪美確切時間點，國際部表示，目前因為14＋7防疫政策，可能最快明年一月前往。
美中解凍 陳一新：蔡英文陷困獸之鬥
朱立倫日前以「求同尊異」回應習近平的「和平統一」，亦於國慶致詞中凸顯中華民國歷史，同時著手籌備駐美辦事處。對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新認為，相較於蔡英文，朱立倫在美中解凍的趨勢下，能發揮潤滑劑作用、施展強項，連帶提升國民黨地位。
陳一新也表示，近日觀察美國總統拜登與習近平的通話、拜登在聯大的演說、釋放孟晚舟等動作，皆為對中國釋出善意的重大訊息，而多態度持續強硬北京的蔡英文，恐被拜登視為麻煩製造者，如此的局勢對蔡十分不利，如同困獸之鬥，且從國慶酒會中，美方僅2名參議員出席，看不見美方高級官員，可知美中關係改善之效應。
陳一新認為，對美來說，蔡英文已無法配合現在的美中氛圍，她口上雖說「不冒進、不挑釁」，但國慶談話內容就已是冒進；而習近平9日的辛亥談話則是軟中帶硬，習提及九二共識和平統一是以較軟態度回應拜登，同時給予台灣警告，但蔡英文回答過於強烈，無視美中關係緩和、純心搞破壞，若持續下去，美國恐對民進黨下重手，但是私下溝通還是公開警告，也是觀察指標。