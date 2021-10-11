告別《俗女2》陳嘉玲 導演親寫「養女兒10律」感動萬人
《俗女養成記2》昨（10）日播出大結局，導演嚴藝文身兼編劇，以女主角陳嘉玲「乾媽」的口吻，發布一篇長文向陳嘉玲告別，隨著第二季陳嘉玲升格當媽媽，嚴藝文寫下「女兒養成10點提醒」，感動上萬名網友，獲4000人以上轉載。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-11 20:26:28
嚴藝文提醒陳嘉玲，如果她的女兒是「俗女」，請不要用「淑女」的教養方式去折磨她也折磨自己。接著要記得告訴女兒每天吃飽、睡好非常重要。第三是讓女兒養一隻狗或貓，或任何寵物都行，教她何謂無私的付出。還有當她覺得自己不夠漂亮不夠苗條的時候，「甩她一巴掌，然後帶她去照鏡子，教她欣賞自己的獨特。」第五點不忘提到，當女兒在放空發呆或是傻笑時，不要打擾她。
嚴藝文又說：「不要再跟月英阿祖『手爆釋迦』一樣，讓她對性這件事有陰影，教她如何保護自己比較重要。」要告訴女兒理想伴侶的唯一標準是找個可以讓她做自己的人，不管那個人是男是女。還有當女兒沮喪失落或是傷心哭泣時，陪在她身邊就好，不需要說太多「鼓勵」的話語。第九是「鄭重告訴她，有錢、有愛、有健康，一輩子至少要擁有一項。」最後也最重要的是，嚴藝文說：「讓她明白，人生很短也很長，可以跌倒，可以犯錯，但是不可以耍賴或白爛。」
嚴藝文形容《俗女養成記》原著小說的作者江鵝是生母，3位編劇是乾媽，在4個女人的加持下，相信陳嘉玲依舊會是那個任性妄為，不將就，不委屈的「大人」。不少觀眾深受感動，留言「大齡女子真的是非常不容易，敬自己」、「這部戲真的說出每個女人的心聲」、「我們在看劇的同時，也在省思自己，和對待家人和朋友的方式」、「治癒了我幼小又驕傲的心靈」、「真摯的母愛」。