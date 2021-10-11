藍稱挺陳柏惟即消滅中華民國 綠：國民黨在害怕甚麼？
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，國民黨發言人凌濤今（11）日表示，如果總統蔡英文力挺陳柏惟，就等於挺台獨、挺大麻、挺賭博性電玩場、挺言語霸凌官員、挺消滅中華民國成為美國第二大州，引發論戰。民進黨發言人顏若芳晚間受訪回應，請問國民黨到底在害怕什麼？需要傾全黨和地方舊勢力合力追殺陳柏惟。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-11 20:55:35
針對國民黨相關質疑，顏若芳回應，民眾其實很好奇，國民黨傾全黨和地方舊勢力合力追殺只有一席立委的基進黨立委陳柏惟，「請問國民黨到底在害怕什麼」。
顏若芳指出，近期有許多鋪天蓋地的負面選舉手段針對陳柏惟而來，而更令人訝異的是，國民黨的行動竟然與中國央視的評論不謀而合，中國堂而皇之的以官媒介入台灣內部民主，更可說是毫無遮掩。民進黨要反問國民黨，怎麼國民黨主席朱立倫的言行都和央視指導的一樣呢？
顏若芳指出，陳柏惟就任立委至今，不僅在第10屆第1、2會期蟬聯優秀立委，出席率和質詢率都是100%，問政和爭取地方建設也都有實際成果可讓民眾檢驗。國民黨打得越歪、越急，卻更凸顯陳柏惟比前任立委出席率更高，問政更認真。