透視澎恰恰從《鐵獅》變《魷魚》　一步錯跌落神壇

65歲的綜藝大哥澎恰恰，自1984年踏入演藝圈後，縱橫主持圈數十年，至今12度入圍金鐘獎，親切風格易與觀眾拉近關係，無論是逗趣性的《連環泡》、知性的《玫瑰之夜》或草根性強的《超級夜總會》都能輕鬆勝任，風光時曾擔任三立綜藝台總監，本應名利雙收，卻始終未忘情音樂和電影創作，導演過風格迥異的四部電影，可惜多方嘗試卻未能趁國片熱潮海撈一筆，反被高利貸拖垮，拿東牆補西牆，終釀成大筆鉅債。





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澎恰恰沒有帥氣外貌，卻用大鼻孔丑角讓人印象深刻，1999年綜藝節目《黃金夜總會》裡的說唱單元《鐵獅玉玲瓏》，跟徒弟許效舜身穿古裝扮女性，一搭一唱講述傳統民間故事，流利的台語唱作俱佳，當時紅遍全台灣，收視率最高破8，還獲得副總統呂秀蓮接見，肯定其推廣本土文化有功。





沒想到事業巔峰之際，卻在2004年爆出性愛光碟案，他越想掩蓋事實，反而被抓到把柄，被勒索更多錢；好不容易沉潛10年還完債，澎恰恰又想進軍大銀幕，自編自導電影，從「帶一片風景走」、「球愛天空」以及「鐵獅玉玲瓏」1、2集，共四部電影加起來累積達1.4億票房，跟影院拆完帳後，依舊慘賠6000多萬元。





與其說被電影拖垮，主因還是澎恰恰容易輕信他人，錢沒到位就開拍，遇難關又沒有找尋適合管道求救，曾誤信有金主支援，最後又被詐騙集團騙走180萬元，還債沒有確切計畫，未和債主談攏，反而讓債務像雪球越滾越大。





相較於豬哥亮當時欠債復出，有電視台力挺，拍春節電影票房亮眼，澎恰恰怨嘆，如今年屆高齡，生產力有限，沒有電視台願意簽下他，轉向現在時下流行的直播帶貨，可能是一種生機，但演藝圈的長青樹，能否彎下腰、放下身段，跳脫原有的舒適圈，去琢磨年輕人的銷售模式，學習新世代的話語，即是最大關鍵。





▲丟丟妹（左圖右）叫賣一句，澎恰恰（左圖左）跟著學一句。（圖／翻攝丟丟妹臉書）

澎恰恰近日拍攝短片仿效《魷魚遊戲》，獲得極大迴響，又重現鐵獅玉玲瓏打扮，加入丟丟妹直播，可視為是第一步嘗試，人生若跌落到谷底，只要願意重頭開始，不再逃避，打斷手骨顛倒勇，觸底反彈，改當最紅的直播主，沒有什麼不可能！



