土耳其公衛專家：COVID-19終將只是流感

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衛生部表示，傳染力強大的Delta變異株造成這一波病例數飆升。同時，新學年恢復到校上課後，戴口罩和保持社交距離等防疫守則很可能遭到輕忽，以致逾半新增病例來自30歲以下年輕族群。
公共衛生專家早已預期，大部分民眾秋季增加室內活動，將有一波COVID-19疫情飆升。鄂茲呂克（Tevfik Ozlu）說，冬季疫情只會更具挑戰性，疫苗接種工作必須加快腳步。
在土耳其，有資格施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）CoronaVac疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗的年齡層已降至15歲。儘管全國已施打逾1億1200萬劑疫苗，「疫苗猶豫」的情況在年輕族群之間仍舊普遍。
鄂茲呂克告訴「自由日報」（Hurriyet）：「到校上課人口占比高。現在，學生、教師和學校工作人員共約3000萬人屬高流動性族群，（每個班級）超過40人每週在封閉環境下群聚5天。這創造了絕佳感染環境。」
他認為冬季病例數將會進一步升高，雖然可以仰賴防疫措施和疫苗接種加以預防，「不過似乎有其難度」。但是他對於2022年抱持樂觀看法。
鄂茲呂克說：「如果疫苗接種進一步取得進展，期盼COVID-19將變成像流行性感冒那樣常見的感染。」（編輯：郭中翰）1101012