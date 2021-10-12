滿60歲已打科興國藥及免疫低下者 世衛專家：建議第3劑
世界衛生組織(World Health Organization,WHO)專家近日表示，已完成完整疫苗注射，但免疫系統較弱者，建議施打第3劑疫苗，包括已完成接種科興(Sinovac)及國藥(Sinopharm)疫苗、年屆60歲以上的族群。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-12 07:36:41
綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，世衛免疫專家戰略諮詢小組(Strategic Advisory Group of Experts on Immunization，SAGE)上週舉行會議，檢視一系列新冠肺炎及其他疾病疫苗的最新資訊數據，於11日建議，中度及嚴重免疫功能低下者，應獲得多1劑、經世衛授權緊急使用的新冠疫苗，作為擴展基礎接種(primary series)的一部分。
SAGE小組並聲稱，對於國藥及科興疫苗，應向年滿60歲(含)以上的人士，提供額外的同源疫苗，但可以基於供應情況提供非同源的疫苗；而在實施該建議前，各國應先最大限度地提高該人群的2劑覆蓋率，然後再從最年長組開始施打第3劑。
雖然SAGE專家小組提出上述建議，但也強調不樂見全部的人都注射加強劑，因世衛過去曾數度公開反對富國的第3劑計劃，抗議低收入國家的疫苗供應尚不足，富國卻已在搶囤積，呼籲應把更多疫苗出口至發展中國家，而不是留給自己的國民打加強劑。
自新冠肺炎大流行以來，世衞已對多款疫苗批出緊急使用授權，分別是輝瑞(Pfizer-BioNTech)、嬌生(Janssen)、莫德納(Moderna)、中國科興、中國國藥、阿斯特捷利康(AZ)。
※【NOWnews 今日新聞
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