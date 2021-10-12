美媒：習近平整頓民企　風暴掃向中國金融業

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報導寫道，習近平掌權以來對金融業懷疑甚深，這次由中共中央紀律檢查委員會帶頭、鎖定中國經濟核心25家金融單位的巡視廣度前所未見，也是習近平在明年中共領導階層換屆前努力讓中國經濟體制遠離西方資本主義的做法之一。
知情人士說，中共中紀委人員10月起進駐25家國有金融單位辦公室，檢查放款、投資檔案及申報紀錄，並要求解釋與上述民營企業相關的某些交易或決定。
知情人士表示，疑似與民企往來不當的人士可能遭中共正式調查，日後恐被起訴，任何被發現偏離正軌的實體都將受懲處。
中共領導階層也將依這次巡視調查結果，決定是否大砍這些國有金融巨擘的高層薪酬。據報導，中國財政部部分官員一直主張削減金融業薪酬。財政部是中國大型國有金融單位金主，外界認為金融業薪酬與其他產業相比過高。
根據新華社，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長趙樂際9月26日出席動員部署會時說，這次巡視將深入挖掘25家金融單位中共黨委履行黨內領導責任存在的「政治偏差」。
這波金融業巡視展開之際，北京也在處理債務助長營建熱潮的問題，以致中國地產業近期陷入震盪。分析家指出，許多銀行眼見前景不明，已減少貸款給民營開發商和其他企業。
北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）說，不確定性增加時，唯一反應方式是停止現在正在做的事。但科技巨擘對監管環境沒把握、民間開發商貸款來源又被切斷，私部門經濟活動減緩，對北京來說十分尷尬，因為少了「不良」貸款，當局將無法實現經濟成長目標。
報導表示，這可能迫使中國政府介入，步上國家加強為基礎建設投資提供資金的刺激老路，加劇北京高層承諾改善的私部門「融資難」現象。
部分官員說，習近平的目標是確保中共充分掌控中國經濟命脈，以防金融業遭到威脅國家影響力的大型民營企業與其他權貴分子支配。
知情人士透露，這波巡視也將檢視中國國有銀行與債台高築的恆大集團資金往來情形。
中國中信集團是恆大主要金主之一，承擔部分傳統銀行不願扛的風險，甚至為恆大這類企業創設投資基金。知情人士說，恆大2015年為建案籌錢時，中信集團承諾提供約30億美元，隨後打著高報酬率名號，將基金包裝成賣給散戶的投資產品。恆大如債務違約，投資人可能血本無歸。（編輯：郭中翰）1101012