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中國缺電危機持續！遼寧省再發嚴重橙色預警

▲遼寧省2週內第5次發布缺電預警，同時也是第2次發布II級橙色預警。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲遼寧省2週內第5次發布缺電預警，同時也是第2次發布II級橙色預警。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-12 08:10:45

中國缺電危機引發全球關注，尤其接下來就是冬季，能源短缺對民生的影響恐將擴大，其中又以東北3省老工業區的電荒最嚴重。遼寧省工業和信息化廳11日發布嚴重缺電II級橙色預警，全省最大負荷缺口高達474萬千瓦。

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綜合《美國之音》等外媒報導，這是遼寧省2週內第5次發布缺電預警，同時也是第2次發布II級橙色預警，上次發布II級橙色預警是在9月28日，當時最大的電力缺口高達530萬千瓦。

受到後疫情時期復工及國內外訂單增加等因素影響，中國用電量激增，發電所需的煤炭價格暴漲，電力缺口一時難以補足，對於電力供應70%來自煤電的遼寧省而言，無疑雪上加霜
；而電荒不只對東北地區造成困擾，也影響到其他數十個省份和其他國家。儘管中國政府已全力加強煤炭生產和供應、實施錯峰用電、讓電價向上浮動、強力落實《有序用電管理辦法》，甚至還增加從俄羅斯購買電力，但電荒危機暫時未能解除。

報導指出，發布II級橙色預警，意味著當天缺電的負荷高達10%至20%。為了應對嚴重的電力缺口，遼寧省工信廳宣布從星期一早上6時起至午夜12時，分8個時段拉閘限電，停電時間短則1小時，長則3小時。

為了應對燃煤供應不足，中國最大的2個煤炭生產基地，山西和內蒙古，上週也下令當地200多家煤礦擴大產能，將產出的煤炭優先供應給東北3省；然而山西省近日遭逢災難性暴雨，多家煤礦和運煤鐵路被迫關閉，對該省的煤炭產能亦造成打擊。

由於煤價過高，70%以上的中國煤電廠只要發電就會虧錢；《路透社》引述穆迪投資者服務公司的報告指出，中國電力供應不足將使經濟增長遭受壓力，不排除影響2022年的GDP成長，對GDP預測的風險也隨著生產和供應鏈受衝擊而加大。

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