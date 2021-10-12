中國缺電危機持續！遼寧省再發嚴重橙色預警

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受到後疫情時期復工及國內外訂單增加等因素影響，中國用電量激增，發電所需的煤炭價格暴漲，電力缺口一時難以補足，對於電力供應70%來自煤電的遼寧省而言，無疑雪上加霜
；而電荒不只對東北地區造成困擾，也影響到其他數十個省份和其他國家。儘管中國政府已全力加強煤炭生產和供應、實施錯峰用電、讓電價向上浮動、強力落實《有序用電管理辦法》，甚至還增加從俄羅斯購買電力，但電荒危機暫時未能解除。
報導指出，發布II級橙色預警，意味著當天缺電的負荷高達10%至20%。為了應對嚴重的電力缺口，遼寧省工信廳宣布從星期一早上6時起至午夜12時，分8個時段拉閘限電，停電時間短則1小時，長則3小時。
為了應對燃煤供應不足，中國最大的2個煤炭生產基地，山西和內蒙古，上週也下令當地200多家煤礦擴大產能，將產出的煤炭優先供應給東北3省；然而山西省近日遭逢災難性暴雨，多家煤礦和運煤鐵路被迫關閉，對該省的煤炭產能亦造成打擊。
由於煤價過高，70%以上的中國煤電廠只要發電就會虧錢；《路透社》引述穆迪投資者服務公司的報告指出，中國電力供應不足將使經濟增長遭受壓力，不排除影響2022年的GDP成長，對GDP預測的風險也隨著生產和供應鏈受衝擊而加大。