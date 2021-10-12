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3指標在家自我檢測「衰弱症」
不可忽略衰弱症帶來的風險，楊子欣提供3項指標供65歲以上長者在家就能檢視是否有「衰弱症」：
一、體重減輕：在非刻意減重的情況下，體重過去一年內，下降超過3公斤或5%。
二、精力降低：做什麼事都提不起勁、毫無心力，狀態超過3天以上。
三、無法在不用手支撐的情況下，從椅子上直接站起來五次。
只要3項符合其中1項就是「衰弱前期」，符合2項以上就是「衰弱症」。楊子欣接著補充，衰弱症不要等到65歲才開始擔憂，其實在30歲時，肌肉量就會開始流失，應從年輕即保養，另外，家中長者若有憂鬱、慢性病的狀況，也恐怕很快進入衰弱前期，務必多加注意。
5方法減緩衰弱症
楊子欣表示，要減緩衰弱症必須透過五大方法並行，包括運動、減藥、精神狀況監測、日常生活飲食營養及補充營養素：
一、運動：衰弱症和肌少症息息相關，針對衰弱症一定要做肌力訓練，因此建議，一個禮拜做2次肌力訓練，並搭配散步、健走等活動。
二、減藥：服用過多藥物，更容易導致衰弱症發生。研究顯示，一天吃超過6顆藥，因藥物的副作用以及對腎功能會有影響，會大幅提高衰弱症風險。此時，如能透過「健康管理師」，替長者將各種藥物做整理，並協調醫師或藥師，檢視用藥是否重複，以及長者的腎功能是否可以負荷，必須把不必要的藥物去除掉。
三、精神狀況監測：許多病症容易造成精神狀況不佳，例如睡眠呼吸中止症、憂鬱症、貧血、低血壓，或是缺乏維生素B12，都會造成精神狀況不佳，進而產生衰弱的現象。楊子欣補充，這些病症在中年人很常見，因此中年的時候，就要把這些病症控制得當，才不會年老後成衰弱症。
四、日常生活飲食營養：衰弱其中一項指標是體重減輕與肌肉流失，研究建議，衰弱症需多攝取蛋白質，每公斤體重1.2公克～1.5公克的量。也就是60公斤的人，至少攝取72公克的蛋白質。
五、營養素補充：衰弱症也經常同時合併「骨質疏鬆」及「肌少症」，通常缺乏「維生素D」，可多攝取魚油含量高食物，如鮭魚等等，購買保健營養品補充也行。或是多曬太陽，幫助身體合成維生素D，楊子欣補充，在冬天時曬太陽，因紫外線不強，可以在正中午時刻曬，如果是夏天，白天紫外線過高，建議早上或下午時間，進行日曬，才不會造成曬傷。
楊子欣 物理治療師
經歷：
國家高考物理治療師
美國ACE-CPT私人運動教練認證
中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員
美國FMS level 1功能性動作評估認證
芬蘭ONWF「北歐式健走領導員」銅質會員
芬蘭HUR高階培訓課程結業
資料來源：健康醫療網 老是疲勞憂鬱？ 你可能有「衰弱症」3招快速檢測
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