澎恰恰剩2.2億債務！林董承諾1年內還清 預告下周更精采
藝人澎恰恰因拍片夢想而欠下2.4億債務，其實從去年8月宣布破產到現在，他的還債之路非常坎坷，除了被暴力討債之外還鬧出失聯。近來傳出金星集團董事長林秉文幫澎恰恰接下數支代言，有望賺進上千萬，2人今（12）日晚間就合體召開債務協商會議，林秉文透露目前澎恰恰還有2.2億的債務，表示下周三將會把所有的工作、收益公開透明化，也懇請大家給他多一些時間。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-12 19:22:57｜2021-10-12 19:34:24
林秉文表示目前已幫澎恰恰接到4個代言，後續也還有幾個正在洽談，至於價錢還沒有細算，透露下周三還會召開記者會，會更佳精采：「下星期三我會把所有的工作、收益公開透明化，目前還在溝通中，請大家期待下周的記者會，我們也會按比例分配來償還給債主，至於給錢的時間，我們還沒有一定的標準，不過收到金額、接到工作內容後，也願意公開。」
最後希望債權人可以接受今天的報告內容，同時承諾：「如果不讓他工作，這樣下去也沒有什麼意義，目前債務還有2.2億，預計一年內可以還完，如果還不掉，剩餘的債務會由我來負責，這一年我會好好陪他，給大家一個交代。」最後喊話大家往後可以多支持澎恰恰代言、活動。
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