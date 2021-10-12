邵雨薇險溺水喪命 樂園玩到一半「睜開眼上面都是腳」
影集《2049》描寫當科技滲透進未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗。邵雨薇和林柏宏戲裡有一場落水戲，為此狂練潛水，該場戲還隱藏著女主角心理上的巨大轉變，邵雨薇必須同時兼顧演技和泳技，直呼困難：「很擔心一個不小心就會滅頂。」尤其旱鴨子的她有陰影，邵雨薇表示兒時曾經溺水險喪命，當時是和家人一起去水上樂園玩，「睜開眼只覺得上面都是腳。」想抓住任何人作為浮木卻失敗，等待再次有記憶，已經被一個阿姨救上岸，「還吐了一口水。」往後家人沒有讓她再多接觸游泳。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-12 09:17:36
落水戲在李安拍攝《少年Pi的奇幻漂流》的「中台灣影視基地」深水池取景，劇組一度考慮捨棄拍攝和演出困難度都極高的潛水戲，但在邵雨薇和林柏宏的奮力練習下，開拍半個月前拍板定案拍攝該場面。邵雨薇在開拍前其實還是「旱鴨子」，為戲首次學潛水，讓觀眾提前窺見《2049》如何呈現科技對人性的影響，也透露幕後製作的超高難度。
邵雨薇大讚一起演對手戲的林柏宏上3堂課就上手，「快樂得像一條魚，再完美上岸，超級羨慕。」適水性的林柏宏得意表示：「最後已經在玩潛水，但她（邵雨薇）還是很認真在上課，形成一個強烈的對比。」不過他強調：「我也很認真，只是方式不一樣。」