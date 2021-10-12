COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

邵雨薇險溺水喪命　樂園玩到一半「睜開眼上面都是腳」

▲邵雨薇（左）與林柏宏在未來影集《2049》有落水戲。（圖／瀚草影視提供）
▲邵雨薇（左）與林柏宏在未來影集《2049》有落水戲。（圖／瀚草影視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-12 09:17:36

影集《2049》描寫當科技滲透進未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗。邵雨薇和林柏宏戲裡有一場落水戲，為此狂練潛水，該場戲還隱藏著女主角心理上的巨大轉變，邵雨薇必須同時兼顧演技和泳技，直呼困難：「很擔心一個不小心就會滅頂。」尤其旱鴨子的她有陰影，邵雨薇表示兒時曾經溺水險喪命，當時是和家人一起去水上樂園玩，「睜開眼只覺得上面都是腳。」想抓住任何人作為浮木卻失敗，等待再次有記憶，已經被一個阿姨救上岸，「還吐了一口水。」往後家人沒有讓她再多接觸游泳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲邵雨薇（右）拍未來影集《2049》落水戲險滅頂，羨慕林柏宏快樂像條魚。（圖／瀚草影視提供）
▲邵雨薇（右）拍未來影集《2049》落水戲險滅頂，羨慕林柏宏快樂像條魚。（圖／瀚草影視提供）
落水戲在李安拍攝《少年Pi的奇幻漂流》的「中台灣影視基地」深水池取景，劇組一度考慮捨棄拍攝和演出困難度都極高的潛水戲，但在邵雨薇和林柏宏的奮力練習下，開拍半個月前拍板定案拍攝該場面。邵雨薇在開拍前其實還是「旱鴨子」，為戲首次學潛水，讓觀眾提前窺見《2049》如何呈現科技對人性的影響，也透露幕後製作的超高難度。

▲林柏宏（右）在《2049》化身「家暴男」，邵雨薇為母則強盡全力保護孩子 。（圖／瀚草影視提供）
▲林柏宏（右）、邵雨薇戲裡演夫妻。（圖／瀚草影視提供）
邵雨薇大讚一起演對手戲的林柏宏上3堂課就上手，「快樂得像一條魚，再完美上岸，超級羨慕。」適水性的林柏宏得意表示：「最後已經在玩潛水，但她（邵雨薇）還是很認真在上課，形成一個強烈的對比。」不過他強調：「我也很認真，只是方式不一樣。」


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀