電金傳齊挫！台股早盤大跌290.94點、失守16400點
美股收黑，台股今（12）日以16589.72點、下跌50.71點開出後，電子、傳產及金融股同步走弱，台股進一步失守16400點，跌超過200點，蘋概三天王台積電、鴻海及大立光亦開低走低，跌幅超過1%，台股更一度下探16349.49.點，大跌290.94點，目前仍跌逾250點。
記者顏真真/台北報導
2021-10-12 09:43:17
隨著市場情緒轉空，美股收低，其中道瓊工業指數下跌250.19點，跌幅0.72%，收在34496.06點；標普500指數下跌30.15點，跌幅0.69%，收在4361.19點；那斯達克指數下跌93.34點，跌幅0.64%，以14486.20點作收；費城半導體指數下跌25.04點，跌幅0.77%，收3221.23點。
台股今日早盤也開低走低，以16589.72點、下跌50.71點開出後，在電子、金融及傳產股全面綠油油，台股跌幅也隨之擴大，盤中更失守16400點，一度下探16349.49點，大跌290.94點，其中電子及金融股跌幅都超過1%，航運股、汽車、玻璃陶瓷股盤中跌幅超過2%，半導體、電子零組件、傳產的食品、塑膠、紡織、建材營造、貿易百貨跌幅也在1%以上，目前台股跌幅雖有收斂，但仍跌近200點。
在個股表現上，蘋概三天王台積電跌逾1%，鴻海盤中更跌了超過2%，大立光也一度跌超過1%，聯電亦跌逾2%，倒是國巨及南電開低後翻紅，航運股的長榮、萬海及華航都開低走低，其中萬海跌幅逾7%，陽明也有5%以上跌幅，長榮也跌了超過4%，倒是華航及長榮航逆勢翻紅，長榮航更漲超過1%。