研究夥伴30載　洗衣間聊出諾貝爾經濟學獎基礎

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其中，因本斯與安格里斯特搭檔獲獎，兩人的交情起自在哈佛大學教書時。
史丹佛大學新聞（Stanford News）今天報導，因本斯在哈佛大學第一年的執教生活，幾乎每週六早上總是和安格里斯特在學校宿舍的自助洗衣間度過。在洗、烘衣機轟轟旋轉聲音中，兩人討論工作、思考世上各種問題。
就這樣，因本斯和安格里斯特一起參加研討會、一起喝咖啡，展開長達30載研究夥伴關係，在今年共獲諾貝爾經濟學獎。他們兩人開創LATE（Local Average Treatment Effect）模型1994年在Econometrica（計量經濟學）期刊發表，從因果現象解決大眾和決策者面臨的重要問題，讓經濟學的研究落實在現實世界。
因本斯說，他們非常規的研究方法在1990年代初期沒有引起人們太大關注，他認為那反而「因禍得福」。
「對我們來說，那是一段難以置信的時光，我們有足夠的空間和餘裕真正深入思考這些事情，沒有別人指指點點。」
回憶湧上因本斯心頭，他說，那過程有時「有點孤獨」。但慶幸有安格里斯特等同事，創造出互相支援的環境。
1963年出生的因本斯來自荷蘭，曾就讀鹿特丹伊拉斯莫斯大學（Erasmus University Rotterdam）和英國赫爾大學（University of Hull），1991取得美國布朗大學經濟學博士。
1990到1997年、2006年到2012年間，因本斯在哈佛大學任教，之後加入史丹佛大學。他也曾在加州大學洛杉磯分校和柏克萊分校任教。
研究路上彼此支持，因本斯和另外兩位得主都有共事的經驗，且為好朋友。安格里斯特還是因本斯婚禮上的伴郎。
因本斯的妻子艾希（Susan Athey，暫譯）也是史丹佛大學的經濟學家，她曾於2007年獲得有「小諾貝爾經濟學獎」之稱的約翰．貝茨．克拉克獎（John Bates Clark Medal），成為獲得這獎的第一位女性。（編輯：郭中翰）1101012