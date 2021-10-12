共機逼近東沙島謀奪島？邱國正：完全掌握、按規定處置
中共軍機在本月4日以史上最高的56架次，侵入我防空識別區（ADIZ）的西南空域。國防部智庫國防安全研究院報告警告，共軍空警500空中預警機距離我東沙島已不到40海里，對東沙防務構成嚴峻挑戰。國防部長邱國正今（12）日表示，國軍對目前周邊狀況都有掌握、按規定處置。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-12 10:11:04｜2021-10-12 10:14:15
美方證實，陸軍司令徐衍璞上將日前率訪團密訪華府、拜會國防部高層，並轉往夏威夷，預定拜會美軍印太指揮部司令阿奎利諾（John Christopher Aquilino），行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立院施政報告並備詢，會前邱國正受訪表示，並不是什麼密訪，年度都有交流，年度性工作也按照期程來做，徐衍璞有跟他報告，這是年度性必要碰面的一個場合。
記者追問，徐衍璞此行是否與國軍今年缺席10日在美舉行的美台國防工業會議有關？邱國正回答說，「這是兩回事」，國防工業會議是完全考量疫情，若有高階將領去的話，可能因為疫情要隔離，現階段又是議會期間，而且此會議有駐外人員代表參加，同時還有很多高層交流都在順暢進行，「我們經過評估以後，國防工業會議這一回就沒有派人去，但有代理人參加」。
對於共機逼近東沙島，共軍也在閩南地區做操演，兩岸情勢是否相當緊張？邱國正說，最近的情勢大家都很清楚，不管片段或連續性的，國軍都完全掌控，但要怎麼樣對應，有相關狀況處置規定，都按照規定在做，「我們有部門專門做研判，但這個地方不便跟各位著墨太多」。