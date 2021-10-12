高虹安揭簡訊實聯制預算快用完！NCC：會請業者共體時艱

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高虹安也質疑，民眾每到一個地方就要掃簡訊實名制QR Code，但民眾開始認為簡訊實名制有些麻煩，如果每天平均去5個地方，每去一個地方都要掃QR Code，但是她在9月收到110萬機師的細胞簡訊時很驚訝，都有填寫簡訊實聯制，按道理要知道什麼時間、去了哪裡跟確診者有接觸，上了簡訊實名制查詢平台卻發現中央沒人調用她的資料。
3名長榮機師及家人上月確診新冠肺炎Delta變種病毒，指揮中心在9月4日針對曾在8月13日至9月2日期間，與長榮機師及家人群聚案接觸或活動軌跡重疊者，發送110萬封疫情警示簡訊。高虹安質疑，這表示指揮中心直接走細胞簡訊，而捨棄了實聯制系統，而且匡列110萬人真的太多，只為了3個機師，全台灣2350萬人口就匡了110萬，「這樣合理嗎？」簡訊實聯制一天花了我們200萬元，最後得到這樣的結果。
衛福部長陳時中表示，現在超商更加重視簡訊實聯制，以前都自由掃，現在店員都會提醒顧客掃描，簡訊實聯制在做疫調時都有在採用，110萬人是提醒足跡可能跟確診者有重疊。
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