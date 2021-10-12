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高虹安揭簡訊實聯制預算快用完！NCC：會請業者共體時艱

▲立院院會中，立委高虹安揭簡訊實聯制預算快用完，並質疑功效不彰。（圖／翻攝自國會直播）
▲立院院會中，立委高虹安揭簡訊實聯制預算快用完，並質疑功效不彰。（圖／翻攝自國會直播）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-12 11:25:49｜2021-10-12 11:28:50

新冠肺炎疫情5月中旬全台進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心宣布開始實施簡訊實聯制，立院編列3億元簡訊實聯制費用，台灣民眾黨立委高虹安今（12）日披露預算已經快花完。行政院長蘇貞昌拜託國會持續支持預算，也感謝業者持續共體時艱。

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蘇貞昌今日率行政團隊赴立法院進行施政報告總質詢，高虹安質詢時表示，立院編列3億元簡訊實聯制費用，每則簡訊0.1元，簡訊實聯制智已傳送23億則，預算快不夠怎麼辦？國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥答覆表示，會跟業者協調、共體時艱，並澄清並非以每則0.1元作為計價方式。蘇貞昌表示，預算被砍到剩3億元是總包價，拜託國會持續支持，也感謝業者持續共體時艱。

高虹安也質疑，民眾每到一個地方就要掃簡訊實名制QR Code，但民眾開始認為簡訊實名制有些麻煩，如果每天平均去5個地方，每去一個地方都要掃QR Code，但是她在9月收到110萬機師的細胞簡訊時很驚訝，都有填寫簡訊實聯制，按道理要知道什麼時間、去了哪裡跟確診者有接觸，上了簡訊實名制查詢平台卻發現中央沒人調用她的資料。

3名長榮機師及家人上月確診新冠肺炎Delta變種病毒，指揮中心在9月4日針對曾在8月13日至9月2日期間，與長榮機師及家人群聚案接觸或活動軌跡重疊者，發送110萬封疫情警示簡訊。高虹安質疑，這表示指揮中心直接走細胞簡訊，而捨棄了實聯制系統，而且匡列110萬人真的太多，只為了3個機師，全台灣2350萬人口就匡了110萬，「這樣合理嗎？」簡訊實聯制一天花了我們200萬元，最後得到這樣的結果。

衛福部長陳時中表示，現在超商更加重視簡訊實聯制，以前都自由掃，現在店員都會提醒顧客掃描，簡訊實聯制在做疫調時都有在採用，110萬人是提醒足跡可能跟確診者有重疊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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