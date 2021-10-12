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來真的！阿聯酋辦真實版《魷魚遊戲》　神還原椪糖等關卡

▲阿聯酋韓國文化中心將舉辦真實版的魷魚遊戲。（圖／翻攝自KCC）
▲阿聯酋韓國文化中心將舉辦真實版的魷魚遊戲。（圖／翻攝自KCC）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-12 10:59:40

Netflix影集《魷魚遊戲》不僅在台灣、韓國爆紅，更在全球掀起炫風。阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心（KCC）近日也搭上熱潮，決定舉辦「真實版」魷魚遊戲，在現實中還原劇中經典橋段，除了能讓民眾體驗劇中的刺激感之外，也希望藉此推廣韓國文化。

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綜合外媒報導，有鑒於在Netflix熱播的韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心（KCC）決定於12日下午5點在阿布達比舉辦2場「真實版」魷魚遊戲。屆時參賽者將會分為15人一組，並由穿著標誌性紅制服和幾何圖形面罩的工作人員進行激烈賽事。

根據KCC的官網顯示，想要參加「真實版」魷魚遊戲，不用像劇中一樣被招募人員打巴掌，但得先填寫表格，其中有三個問題，來測試參賽者對於《魷魚遊戲》的熟悉程度。

在這場「真實版」魷魚遊戲中，參賽者可以體驗到影集中的經典關卡，包括「一二三，木頭人」、「椪糖」、「玻璃橋」、「打彈珠」。比賽將會以兩個小時的錦標賽進行，被淘汰的參賽者並不會真的喪命，還可以在現場觀看剩餘的賽事。雖然在比賽勝出之後，並不會拿到高額的獎金，但是能夠獲得一件訂製的綠色運動服。

KCC的負責人南燦宇（音譯，Nam Chan-woo）表示，舉辦這次活動是為了向阿拉伯聯合大公國的民眾介紹韓國文化，也想要希望藉著《魷魚遊戲》在全球造成流行時，推廣韓國文化，例如韓文、韓劇和電影。南燦宇指出，就像是2010年代K-POP透過YouTube在全球掀起熱潮一般，Netflix等平台也成為韓國影視作品的傳播渠道。

《魷魚遊戲》於9月17日在Netflix首播之後，隨即成為旋風席捲全球，在Netflix美國的排行榜還飆升至第一名，同時也在社群媒體上造成熱潮，除了韓國懷舊遊戲以外，各大美食頻道爭相模仿製作劇中出現的碰糖，甚至還變成了梗圖在網路上流傳。

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