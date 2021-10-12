山西遇最強秋汛！官方：175萬人受災、損失超過200億台幣
中國山西、四川、甘肅多地近日遭遇暴雨，其中又以山西省災情最慘重，根據當地官方報告，這是山西自有紀錄以來遇到的最強秋汛。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-12 11:14:15
綜合《澎湃新聞》、《央視》等中媒報導，山西省官方於10月12日上午召開防汛救災新聞發布會，報告有關這波暴雨帶來的災害損失狀況，聲稱10月2日至7日，山西出現有氣象記錄以來最強秋汛，時間久、範圍廣、強度大的降雨，讓山西平均降水量達到119毫米，最高值落在山西臨汾大寧縣降水量達285.2毫米。
受持續強降雨影響，山西省內有37條河流發生洪水，高速公路、國省幹線、鐵路運行受到一定影響。汾河新絳段，烏馬河清徐段，磁窯河汾陽段、孝義段等多處發生決口，南同蒲線祁縣昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，導致列車停運。
截至發稿時間為止，此次強降雨共導致山西11個市76個縣（市、區）約175.71萬人受災，15人死亡，3人失蹤，緊急轉移安置12.01萬人，農作物受災面積357.69萬畝，倒塌房屋1.95萬間，嚴重損壞1.82萬間，直接經濟損失50.29億元人民幣（折合新台幣約219億元）。