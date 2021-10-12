運動女神房思瑜龍舟賽奪冠 自曝私下討教江宏傑「嗆聲」
藝人房思瑜出道多年，她私下熱愛重訓、登山，有「運動女神」的美稱，去年也還首度拍攝寫真書，在山中換上多套比基尼，秀出健身有成的完美線條。另外，房思瑜近來也參加節目《全明星運動會》錄製，所以能接觸到更多元的運動項目，日前還在雙十國慶參加「台北國際龍舟錦標賽」，與團隊成功拿下女子組冠軍，她更透露私下有向桌球好手江宏傑討教「嗆聲」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-12 16:43:41
房思瑜比賽前進行密集訓練，每天4點起床、9點上床睡覺，笑談就算早起精神都還是很好：「平常早起都覺得痛苦，只有去爬山或是海邊不會賴床，現在又多了一個划龍舟。」她透露比完《全明星》後肩膀拉傷，為了可以參加划龍舟比賽，這3個月以來都勤做復健。房思瑜一開始參加練習的時候，還因為龍舟太重不小心撞破膝蓋、屁股瘀青，但仍無法澆熄房思瑜對龍舟的熱愛。
在這次的龍舟競賽中，房思瑜擔任20人中的靈魂人物「鼓手」，要在船頭打鼓、調控整個團隊的節奏，更要不斷激勵全舟衝刺，她用精神喊話來代替擊鼓，整艘船要聽她的聲音撐完全場。而房思瑜向曾在《全明星》龍舟比賽中擔任過鼓手的江宏傑討教，江宏傑則告訴她聲音要比較厚實且要喊在節奏上，房思瑜也分享練習後的心得，透露祕訣就是要喊「力量」，來取代「快要到了」，不然隊員們會因此鬆懈，並笑說最困難的地方是語氣要「微嗆人」，聲音不能太高還要中氣十足。