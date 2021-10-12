巷仔內／綠營新店議員初選激戰　黃琳代表英系跨區插旗

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名嘴張銘祐認為，新店外來的人口眾多，將延續參選立委時對新店區的承諾，就是希望孩童、小家庭的問題能被重視，包括托育嬰的改革、兒童人權，創造更好的大文山，讓孩子們可以安心的在這裡長大、造夢；因為新店有良好教育環境，「為了下一代，繼續深耕，我們一起來，讓新店成為宜居的城市！」
地方人士指出，今年從蘇系台北市議員王閔生團隊離開，轉任英系立委羅致政特助的黃琳，這幾年在台北市大安文山的選民服務頗受肯定；此次由前國策顧問黃承國引薦黃琳給羅致政，將代表英系爭取新北市第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）議員的提名，而其橫跨藍、綠的選服經驗則是優勢。
地方人士說，曾受民進黨徵召參選艱困選區、新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）立委的正國會張銘祐，落選後並未接受黨、公職的安排，而是選擇回到媒體擔任評論、主持的工作及知名Podcast；此外，他也繼續在新店蹲點，並經常媒合民間企業、宮廟扶助弱勢的民眾，頗受地方的好評。
其實正國會、英系為了新店區的議員提名僵持已久，英系甚至向黨中央建議保有提名一男一女的傳統，但曾任中央、地方的黨務人士透露，提名一男一女依法無據、也非慣例；正國會認為，該區已有國民黨現任的議員陳儀君，根本不可能靠婦女的保障名額當選，應該以參選人實力及增加席次為提名的依據。
政壇人士質疑，黃琳過去在新黨陳彥伯擔任台北市議員開始，加入團隊並擔任曾任辦公室主任服務的資歷，但吊詭的是，竟在臉書沒任何的紀錄，幕後操盤手似乎也擔心黃琳出身的深藍背景，跨區投入綠營的議員初選，是否能被支持者認同，仍有待未來選民的考驗；推薦的黃承國強調，與黃琳僅是朋友關係。
政壇人士分析，張銘祐被黨徵召參選立委時，新北市議員陳永福也協助輔選，如今民進黨在該區的提名策略，也牽動張銘祐、陳永福之間的互動；因此，未來張銘祐若有機會在黨內的初選出線，如何讓2席全上，抑或採取聯合競選的模式，則是正國會、張銘祐必須面對的挑戰與課題。