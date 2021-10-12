《魷魚遊戲》212韓美女「換髮變張臉」 回眸一笑好傾城
南韓影集《魷魚遊戲》捧紅不少演員，飾演編號212韓美女的金姝怜，她劇中頂著一頭泡麵長髮，戲外則是剪短拉直，與戲裡模樣成極大對比，氣質出眾，判若兩人。金姝怜也因為成名，透露收到不少海外粉絲私訊，讚她「妳真的是美女」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-12 11:54:22
現年45歲的金姝怜，畢業於首爾東國大學，該校戲劇電影學系出產明星聞名。金姝怜演過不少電視電影，熱門作品包含《熔爐》、《天空之城》、《陽光先生》她都有參演，但成績始終普普，直到今年在《魷魚遊戲》中飾演編號212號的韓美女，她為了贏遊戲投機取巧、拉攏勢力，更與編號101的張德秀（許成泰 飾）在廁所上演「人與人的連結」，因而打開知名度。
金姝怜因為《魷魚遊戲》成名，IG粉絲數從原本的400人，如今漲到192萬，她日前受訪表示，因戲爆紅後，IG增加不少海外粉絲追蹤，更曾收到「妳真的是美女」私訊，成名滋味讓金姝怜受寵若驚，笑喊：「我真的是美女嗎？」
她近期PO出新髮型的照片，及肩直髮的氣質模樣，讓不少粉絲留言告白：「妳好美」、「真可愛」、「我愛妳！」該則貼文也獲得60萬驚人讚數。