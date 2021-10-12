中職／勇敢樂天！帕運泳將陳亮達為桃猿開球

全猿主場在10月13日(三)至15日(五)繼續樂情展開。中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達將在13日蒞臨桃園擔任開球貴賓，「台灣大丈夫」第十彈泳氣自信，勇敢樂天！
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-12 13:04:25
出生膝蓋以下就缺損的19歲游泳選手陳亮達克服身體極限，在中華隊東京帕運游泳項目中奮戰，2歲多開始學習游泳的陳亮達，至今已經累積了不少佳績，他曾在2018年雅加達亞洲帕拉林匹克運動會，男子S7級200公尺混合式及400m自由式各獲得1面銀牌，也在去年2020年全國身心障礙運動會上一舉奪下7金，並順利在今年4月的2021世界帕拉游泳系列賽-義大利站成功達到東京帕運參賽A標，首度登上帕運殿堂。
在首度參加的東京帕運S7男子400公尺自由式決賽中，亮達以5分10秒65的成績，拿到第8名。游泳讓陳亮達從自卑轉為自信，每每參賽拿到獎狀、打破記錄
2014年就曾收邀為桃猿開球，當時的小亮達在游泳展現如同桃猿戰士般的鬥志，現在在強敵環伺的帕運游泳項目中表現得非常有勇氣，樂天迎戰人生每一個關卡！
全猿主場為東京帕運健兒喝采，繼環球阿迷趴邀請帕運桌球國手田曉雯、林姿妤後再歡迎陳亮達於13日蒞臨主場，一起Stronger Together ！