蔣萬安追問《精神衛生法》何時修？蘇貞昌：本會期送立院
屏東日前發生精神病患攻擊超商女店員，造成女店員眼睛受重創，引發國人對於《精神衛生法》立法關注。行政院長蘇貞昌今（12）日答覆國民黨立委蔣萬安質詢時承諾，本會期修法草案就會送到立院。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-12 12:39:08｜2021-10-12 12:41:11
蘇貞昌今日率行政團隊赴立法院進行施政報告總質詢，蔣萬安質詢時表示，2016年發生「小燈泡」事件，當時蔡英文總統宣示要修補社會安全網，2019年發生嘉義鐵路殺警案，衛福部也承諾要修《精神衛生法》，2020年蔡總統連任就職時，又再度承諾要強化社會安全網，到近日駭人聽聞的屏東超商女店員遭挖眼案，不只讓人心痛，也替被害人及家屬感到不捨，他曾向政院追問《精神衛生法》修法何時處理，但躺在政院遲遲不處理。
蘇貞昌回應，發生這件事令人心痛，政府也責無旁貸，近年政府已增加社工預算、人員編制，給地方政府大力支援。衛福部長陳時中表示，在衛環委員會討論後跟政委協商，立刻展開協商會盡速完成《精神衛生法》相關條例。
蔣萬安表示，他當衛環委員會召委時開會討論，卻遲遲看不到法案送進立院，追問《精神衛生法》草案何時可以送到立法院？蘇貞昌說「我們來拚拚看這個會期送到立院」。蔣萬安表示，他是本會期立院衛環委員會的召委，只要政院版本送來立院，自己就會排審，盡速完成三讀。