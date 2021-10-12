怕病毒從海上來？金正恩禁出海 北韓漁民乾看水產爛光
在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之前，能看見不少北韓漁船日本海上捕魚，但是在疫情大流行之後，北韓領導人金正恩為了避免病毒進入該國，2020年宣布禁止出海捕魚，但此政策卻也讓漁民苦不堪言，也讓北韓在疫情鎖國之下，糧食缺乏危機更加嚴重。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-12 12:16:03
在新冠疫情爆發之後，北韓大舉鎖國，維持著「零確診」紀錄，根據《Daily NK日本》報導，先前還能看見不少北韓漁船在日本海上捕魚，日本海上保安廳在2019年還曾警告過高達1308艘漁船，但到了2020年漁船卻集體消失。因為北韓漁船除了出海捕魚之外，還會進行走私作業。金正恩擔心會因為走私或是海水傳染，讓病毒進入北韓，自2020年宣布禁止出海捕魚，但此政策讓不少依靠大海維生的人感到苦不堪言。
在進行長時間的出海管制之後，北韓海域的魚類資源大量增加，養殖貝類腐爛，但是漁民們卻毫無辦法，只能在岸上氣得跳腳。
報導引述消息人士說法指出，有漁民向主管機關提出短期出海許可，但是卻火速遭到駁回，主管機關堅持，最快也要等到年底，才能根據防疫對策允許漁民進行出海作業。
北韓漁民無法出海捕魚，但該海域就變成了中國漁船的天下。雖然中國漁船進入北韓海域作業屬於違法行為，但因為中國漁船的速度很快，北韓巡邏艇難以取締。
消息人士告訴《Daily NK日本》，雖然進入北韓海域可能會在無警告的情況下遭到射擊，「但北韓的水產資源豐富，只要數小時就能滿載而歸」，因此不顧生命危險也要進入。
北韓長期面臨食糧不足問題，繼去年颱風不斷及梅雨期異常導致農穫量大減，今年又出現異常氣象影響收成，而在防疫期間也因為嚴格封鎖對外交流，讓糧食和農業相關物資難以進口，中央政府居然還下令禁止出海捕魚，導致當地長期面臨的糧食不足危機更加嚴重。